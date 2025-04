Casos de sarampión aumentan rápidamente, es arriesgado decir que el brote está controlado: Francisco Moreno

En entrevista con Verónica Méndez y Luis Ávila, el infectólogo, Francisco Moreno, informó que el número de casos de sarampión ha aumentado rápidamente, es la enfermedad más contagiosa que se conoce, el manejo de la Secretaría de Salud (SS) es bueno pero el decir que está controlado el brote es arriesgado, el tener siete estados “como para que digan que está controlado es el tipo de mensajes que se dieron en la pandemia y ve como nos fue”.

Moreno señaló que cuando la gente muere por este tipo de enfermedades puede trasladar el virus a otro lugar, como lo vimos con el covid-19, “lo mismo puede pasar con el sarampión”, vamos a tener brotes en dos o tres semanas porque tiene un periodo de incubación muy largo, “un niño que se contagió puede tardar tres semanas en dar síntomas y puede estar contagiando, entonces ese es el problema”.

Si una población tiene el noventa por ciento de vacunados no hay sarampión, por eso se pensaba que en el año 2000 ya estaba erradicado del planeta, “desafortunadamente en países por cuestiones económicas no se ha inmunizado a la población y países desarrollados donde la cultura antivacunas ha sido muy grande” como consecuencia empiezan los contagios, es un efecto colateral, se están viendo las consecuencias, puntualizó.

El infectólogo dijo que los niños que no están vacunados son los más afectados, en México se realizará la Semana de Vacunación después de siete años “es algo triste”, el sarampión es una enfermedad no común que se presenta con el primer contacto, es importante el diagnostico, hay que pensar que el número de casos es mucho más alto que los 431 que reporto la Secretaría de Salud.

Sobre las recomendaciones que da a la población comentó que hay que tener precaución y vacunarse si tienen menos de 50 años y no están seguros de tener la vacuna con excepción de mujeres embarazadas o personas con graves problemas de defensas, “yo le diría a los papás de los niños que si su hijo tiene un cuadro de fiebre, una erupción que empiece en el tronco y va a extremidades chequen no tenga sarampión y si no están vacunados corran a vacunarse”.

