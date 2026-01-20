Senado aclara que no autoriza ingreso de aeronaves extranjeras a México / SOPA Images

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aclaró que a la Cámara Alta no le compete autorizar el ingreso de aeronaves extranjeras.

Estas precisiones las hizo tras la polémica presencia en el Aeropuerto de Toluca del avión Hércules C-130 que trasladó a Estados Unidos a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Un avión militar C-130J Super Hércules de Estados Unidos aterrizó en Toluca.

¿Qué dice la Constitución sobre el ingreso de fuerzas extranjeras?

Se le preguntó a la senadora morenista sobre la controversia que provocó la presencia en México del avión militar extranjero y respondió que se tiene que conocer plenamente lo que marca la Constitución.

El artículo 76 de la Constitución establece las facultades exclusivas del Senado, incluyendo las relacionadas con la política exterior y el ingreso de fuerzas armadas extranjeras, y habla de “tropas” y “escuadras”, por lo que se interpreta que el ingreso de aeronaves militares extranjeras —aviones o helicópteros— requiere su aprobación para garantizar la soberanía nacional.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

¿Qué otro asunto revisará el Senado esta semana?

En otro tema, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, también informó que ya se recibió la propuesta presidencial del nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

La propuesta llegó el lunes pasado y será procesada en la Comisión Permanente, donde se prevé que la Comisión de Política se reúna esta semana para dictaminarla.

