México hace otra entrega de reos del Altiplano a Estados Unidos

García Harfuch y el Departamento de Justicia acordaron no solicitar la pena de muerte

Socorro Hernández Nieto

Se trata de un grupo de reos que fueron trasladados desde el penal del Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, en Almoloya de Juárez, hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México para entregarlos a los autoridades de Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo a través de su cuenta en X que se trata de 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

¿Quiénes fueron trasladados a Estados Unidos?

Entre las personas trasladadas se encuentran:

  • Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste” con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.
  • Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California.
  • Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.
  • Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.
  • Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

García Harfuch aseguró que acordó con el Departamento de Justicia no solicitar la pena de muerte.

Los reos fueron enviados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

¿Cuántas entregas de reos ha realizado México en 2025?

Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos y la tercera entrega masiva de reos que México proporciona a las autoridades estadounidenses desde que Donald Trump asumió la presidencia en febrero de 2025.

