México hace otra entrega de reos del Altiplano a Estados Unidos

Se trata de un grupo de reos que fueron trasladados desde el penal del Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, en Almoloya de Juárez, hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México para entregarlos a los autoridades de Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo a través de su cuenta en X que se trata de 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

¿Quiénes fueron trasladados a Estados Unidos?

Entre las personas trasladadas se encuentran:

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste” con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

García Harfuch aseguró que acordó con el Departamento de Justicia no solicitar la pena de muerte.

Los reos fueron enviados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

¿Cuántas entregas de reos ha realizado México en 2025?

Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos y la tercera entrega masiva de reos que México proporciona a las autoridades estadounidenses desde que Donald Trump asumió la presidencia en febrero de 2025.

