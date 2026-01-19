Avión Hércules C-130 de EU capacitó a SSPC y no requirió aval del Senado: Sheinbaum

Fue en octubre del año pasado cuando se acordó el aterrizaje del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al aeropuerto de Toluca, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue en octubre del año pasado cuando se acordó el aterrizaje del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al aeropuerto de Toluca, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la polémica generada este fin de semana por el alertamiento de Estados Unidos sobre “actividad militar en curso” en Latinoamérica y la difusión de un video donde se observa la llegada de la aeronave al Estado de México.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aclaró que esta acción no requería autorización del Senado de la República, como señaló el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, Clemente Castañeda.

“No no tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación, entonces ya han entrado en otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca que justamente te pregunté cuál fue esta razón tuvieron sus motivos, pero no es algo digamos excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ella”.

TE PUEDE INTERESAR: Avión militar de Estados Unidos aterriza en Toluca y permanece horas en aeropuerto

¿Por qué no se necesitó autorización del Senado?

Detalló que el avión no portaba armas y explicó que arribó para trasladar a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un proceso de adiestramiento con el Comando Norte de Estados Unidos. Subrayó que no se trató de una acción extraordinaria, aunque reconoció que no es habitual que estas aeronaves aterricen en Toluca.

“De la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana se fue a capacitar, está autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad o del sistema de seguridad nacional y son las capacitaciones que se realizan y en este entendimiento hay otras capacitaciones que se realiza en Santa Lucía fue una condición que se estableció, en efecto deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca y fue autorizado por la Secretaría de la defensa”.

¿Hubo presencia de militares estadounidenses en México?

Refirió que en esta ocasión no ingresaron militares estadounidenses, y precisó que cuando eso ocurre sí es necesario el aval previo del Senado. Añadió que los elementos mexicanos regresarán en aproximadamente un mes a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Aunque no dio mayores detalles, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que existe una solicitud de autorización pendiente, la cual podría resolverse en febrero, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones.

Síguenos en Google News y encuentra más información