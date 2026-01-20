Ley Seca en Tláhuac 2026: fechas, colonias, horarios y multas

La alcaldía Tláhuac aplicará Ley Seca de manera intermitente entre enero y febrero de 2026, como parte de los operativos preventivos asociados a festividades religiosas y tradicionales en distintos pueblos y colonias de la demarcación.

La medida fue oficializada mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y posteriormente retomados por medios nacionales, donde se detallan los periodos, zonas afectadas y sanciones aplicables.

Fechas y motivos de la Ley Seca

De acuerdo con la información oficial, la restricción a la venta de bebidas alcohólicas se aplicará en los siguientes periodos:

Del 17 al 25 de enero de 2026, con motivo de las festividades en honor a San Sebastián Mártir, principalmente en zonas del pueblo de San Sebastián.

Del 29 de enero al 8 de febrero de 2026, por la celebración del Señor de las Misericordias, en el pueblo de Santiago Zapotitlán.

En ambos casos, la Ley Seca tendrá vigencia las 24 horas del día, durante las fechas señaladas.

¿Qué prohíbe la medida?

La disposición establece la suspensión total de la venta de bebidas alcohólicas, ya sea en envase cerrado, abierto o al copeo, en todos los establecimientos mercantiles con permisos para su comercialización. Esto incluye tiendas, vinaterías, supermercados, bares, cantinas y servicios de entrega a domicilio dentro de las zonas delimitadas.

La autoridad local argumenta que la medida busca prevenir alteraciones al orden público, reducir riesgos y garantizar condiciones de seguridad durante eventos con alta concentración de personas.

Zonas específicas y festejos asociados:

Colonia San Sebastián – durante la festividad del Santo Patrono San Sebastián Mártir, del 17 al 25 de enero de 2026.

– durante la festividad del Santo Patrono San Sebastián Mártir, del 17 al 25 de enero de 2026. Colonia La Selene – con motivo de la fiesta de la Presentación del Niño Jesús al Templo, del 1 al 8 de febrero de 2026.

Colonia Atotolco Chinanco – durante la festividad de la Virgen de la Candelaria y la conmemoración del 30 aniversario de la fundación de la comunidad, del 6 al 8 de febrero de 2026.

– durante la festividad de la Virgen de la Candelaria y la conmemoración del 30 aniversario de la fundación de la comunidad, del 6 al 8 de febrero de 2026. Colonias y barrios del pueblo de Santiago Zapotitlán – durante la “Fiesta de Luces y Música en Honor al Señor de las Misericordias”, del 29 de enero al 8 de febrero de 2026.

La restricción de venta de bebidas alcohólicas se establece en todos los establecimientos mercantiles ubicados en estas zonas, en un horario de 00:00 a 24:00 horas durante los días señalados, y abarca la venta en envase cerrado, envase abierto y al copeo en todas sus graduaciones.

Multas y sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la Ley Seca en la Ciudad de México conlleva sanciones administrativas tanto para establecimientos mercantiles como para personas físicas, de acuerdo con la legislación capitalina vigente.

En el caso de los negocios que vendan bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción, la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX contempla multas que van de 351 a 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 39 mil y 282 mil pesos, según el valor vigente de la UMA. Además de la sanción económica, la autoridad puede ordenar la clausura temporal del establecimiento y el aseguramiento del alcohol que se encuentre en venta.

Para las personas que consuman o intenten adquirir bebidas alcohólicas en zonas y horarios donde la Ley Seca esté en vigor, la Ley de Cultura Cívica establece sanciones que incluyen multas de 21 a 30 UMAs, equivalentes a alrededor de 2 mil 300 a 3 mil 400 pesos, así como la posibilidad de arresto administrativo de hasta 36 horas o la imposición de trabajo comunitario, dependiendo de la falta y las circunstancias en que se cometa.

Las autoridades han reiterado que estas medidas buscan prevenir alteraciones al orden público y que su aplicación se acompañará de operativos de verificación durante los días en que la restricción permanezca vigente.

Recomendación oficial

Las autoridades exhortaron tanto a comerciantes como a la población a respetar las disposiciones vigentes, ya que los operativos de verificación se mantendrán activos durante todo el periodo de aplicación de la Ley Seca.

La información completa puede consultarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.