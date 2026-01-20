Fuga de gas: ¿Cómo solicitar el detector de gas del gobierno completamente GRATIS?

La CDMX ha sido testigo de fugas de gas que han sido desafortunadas. El último caso registrado de tal magnitud sucedió en Paseos de Taxqueña, donde resultaron afectadas distintas familias de alrededor.

Es por eso que las autoridades correspondientes han mencionado que para evitar los accidentes de este tipo, comenzarán a brindar detectores de fugas de gas en la CDMX. Te contamos quiénes pueden acceder a él y cómo conseguirlo GRATIS.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Rehabilitación de condominio en Paseos de Taxqueña tardará un año tras explosión: Clara Brugada

¿Cómo conseguir un detector de gas en CDMX?

Las autoridades mencionaron que los detectores de gas que se entregarán en la CDMX son parte de los proyectos de tecnología y de ciencia, otorgados por la SECTEI, universidades y el Instituto Politécnico Nacional.

De acuerdo con ellos mismos, los detectores de gas se entregarán por fases, es decir:

Primera fase: Personas que viven en unidades habitacionales de la capital

Aunque no dieron más información al respecto ni en que van a consistir las demás fases, mencionaron que en los próximos días se darán más detalles sobre ello. Solo enfatizaron en que en esta primera etapa, se repartirán cerca de 10 mil aparatos, para que ninguna familia se quede sin ellos.

Asimismo, habrá que esperar a la convocatoria para saber cuáles son los requisitos para poder tener un detector de gas en casa.

¿Cómo funcionan los detectores de gas?

Los detectores de gas funcionan como un “olfato electrónico” que utiliza sensores internos para medir cambios en el ambiente: algunos emplean una reacción química que genera una pequeña corriente eléctrica al contacto con el gas (electroquímicos), otros usan una resistencia que se calienta al quemar mínimas partículas de combustible (catalíticos) y los más avanzados emiten un haz de luz infrarroja que se bloquea cuando las moléculas de gas pasan a través de él.

En cualquiera de los casos, cuando el dispositivo detecta que la alteración eléctrica o la obstrucción de luz supera un límite de seguridad, activa un circuito que dispara la alarma sonora para advertir el peligro.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Explosión en Paseos de Taxqueña: ¿Qué hacer ante una fuga de gas para evitar un accidente?