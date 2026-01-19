Falta de inversión privada en México no es catastrófica si se revierte a tiempo: Esquivel

La caída de la inversión privada México ronda entre 7 y 9%, pero puede revertirse, afirma el académico del Colegio de México, Gerardo Esquivel tras reunión en Palacio Nacional.

Falta de inversión en México no es catastrófica si se revierte a tiempo, afirmó Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, quien junto con un grupo de economistas se reunieron el fin de semana con la presidenta Sheinbaum.

En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social. pic.twitter.com/FSe455C4Bt — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 17, 2026

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warketin, el académico del Colegio de México detallo que “fue una reunión muy interesante... para intercambiar puntos de vista de un grupo de economistas plural y diverso” con funcionarios y algunos representantes del sector privado.

“La discusión tuvo que ver con los temas económicos en general, incluyendo el tema específico del crecimiento económico”.

¿Por qué preocupa la caída de la inversión privada?

“Lo que planteé en esa reunión fue el tema de la ausencia de inversión privada México o la escasez y la inversión privada recordemos que la inversión privada ha caído aproximadamente en 7% en con respecto al año pasado y la inversión en su conjunto tomando en consideración la caída de la inversión pública que ha sido muy significativa por razones fiscales más que nada en su conjunto la inversión total es decir la suma de pública y privada ha caído ya cerca de 9% entonces es una caída muy importante", puntualizó.

Sin embargo, aceptó que “tampoco es un caso extraordinario es estas caídas en la inversión ha ocurrido en prácticamente todas las últimas administraciones”.

¿Qué se necesita para recuperar el crecimiento económico?

“El mensaje que yo traté de transmitir en esta reunión es que esto no es catastrófico, no es infrecuente y que la clave reside en cómo se enfrenta esta caída y que se hace hacia adelante”, resaltó Esquivel.

Lo que tenemos que hacer dijo “es restablecer incentivos en la confianza del sector privado, para que vuelva a invertir porque como dije esto ha ocurrido en todos y cada uno de los periodos presidenciales previos y se han atacado de distintas formas".

Refirió que “hay espacio y tiempo para recuperar en lo que no se creció ahora y poder generar un mayor crecimiento y mayor bienestar hacia adelante”.

Sobre el tema de la incertidumbre mundial dijo “hay ciertas dimensiones del ámbito internacional que no ayudan” ante las cuales dijo “hay que tomar decisiones firmes”, pero sobre todo en la parte interna, mandar mensajes claros de hacia dónde quieres llevar la economía de cuáles son las relaciones que quieres tener con el sector privado de cuáles son las condiciones en las cuales el sector privado va a poder invertir, pues reconoció que de este sector proviene entre el 80 y 85% de la inversión.

En el ámbito internacional, dijo, “se debe garantizar la continuidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”.

Sobre el tema de la inseguridad, la extorsión, el robo al transporte y la disponibilidad de energía son factores que dijo “inhiben la inversión, particularmente en micro y pequeñas empresas, mientras que el sector energético impacta de forma transversal en otras industrias”.

Todos esos elementos son los que están actuando y en donde ahí sí se puede tratar de interactuar, de intervenir desde la administración pública para tratar de reducir al menos la percepción de estos temas.

Finalmente, aseguró “creo que hay elementos de posibilidades de mejora no para poder revertir esta situación en los siguientes años específicamente para el resto del sexenio, tras un crecimiento relativamente bajo.

