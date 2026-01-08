INEGI revela nuevo valor UMA 2026: ¿Cuándo entra en vigor el aumento a multas y trámites?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, cuyo ajuste es un incremento que impactará en tu bolsillo al elevar el costo de multas, trámites y hasta créditos hipotecarios a partir de su fecha de entrada en vigor. A continuación, te compartimos los tres nuevos valores y la lista de pagos que suben de precio este año.

¿Cuánto vale la UMA en 2026?

El valor de la UMA para 2026 es de $117.31 pesos diarios, cifra que se obtiene multiplicando el valor de la unidad del año anterior por el crecimiento interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a diciembre.

Los valores vigentes de la UMA en 2026 son:

Diario: $117.31 pesos.

$117.31 pesos. Mensual: $3,566.22 pesos.

$3,566.22 pesos. Anual: $42,794.64 pesos.

¿Cuándo entra en vigor la UMA 2026?

Los nuevos valores de la UMA entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2026.

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026:



▪️Diario: 117.31 pesos mexicanos

▪️Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos

▪️Anual: 42,794.64 pesos mexicanos



Lista de pagos que aumentan con el valor de la UMA 2026

Al utilizarse para calcular prácticamente todos los cobros que no están basados en el salario mínimo, los principales pagos que aumentan son:

Multas de tránsito Verificación vehicular extemporánea Expedición de licencias de conducir Actas de nacimiento, matrimonio y defunción Trámites de alta y baja de placas Saldo de créditos Infonavit y Fovissste Mensualidades de créditos hipotecarios antiguos Topes de exención de ISR en aguinaldo y prima vacacional Cuotas de seguridad social del IMSS Multas fiscales del SAT Límite máximo de pensiones mensuales Pensiones alimenticias fijadas en unidades de medida Sanciones por faltas cívicas y administrativas Límite deducible de los vales de despensa Fianzas y multas de procesos judiciales

¿Cuánto ha aumentado el valor de la UMA en México?

Desde su creación en 2016, cuando se desindexó el salario mínimo para evitar que los aumentos al sueldo dispararan la inflación de las multas, la UMA ha evolucionado de la siguiente manera:

2025: Diario $113.14 | Mensual $3,439.46 | Anual $41,273.52

Diario $113.14 | Mensual $3,439.46 | Anual $41,273.52 2024: Diario $108.57 | Mensual $3,300.53 | Anual $39,606.36

Diario $108.57 | Mensual $3,300.53 | Anual $39,606.36 2023: Diario $103.74 | Mensual $3,153.70 | Anual $37,844.40

Diario $103.74 | Mensual $3,153.70 | Anual $37,844.40 2022: Diario $96.22 | Mensual $2,925.09 | Anual $35,101.08

Diario $96.22 | Mensual $2,925.09 | Anual $35,101.08 2021: Diario $89.62 | Mensual $2,724.45 | Anual $32,693.40