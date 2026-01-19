Rehabilitación de condominio en Paseos de Taxqueña tardará un año tras explosión: Clara Brugada

Edificio afectado ubicado en calles Paseo de los Cipreses y Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña, donde se da seguimiento a la rehabilitación de los edificios y viviendas afectados por la explosión del pasado 9 de enero. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Los vecinos afectados por la explosión por acumulación de gas en un condominio de la colonia Paseos de Taxqueña, van a poder regresar a sus hogares en aproximadamente un año, afirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada.

La mandataria capitalina señaló que los estudios técnicos terminarán en marzo, y será en ese mes cuando comience la rehabilitación del inmueble en Paseos Taxqueña .

“El edificio es inhabitable y requiere técnicamente ya por el dictamen de la Secretaría de Vivienda, una rehabilitación estructural” — , dijo Brugada.

Edificio afectado ubicado en calles Paseo de los Cipreses y Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña, donde se da seguimiento a la rehabilitación de los edificios y viviendas afectados por la explosión del pasado 9 de enero. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Explosión por acumulación de gas en Coyoacán: Estallido en Paseos de Taxqueña moviliza servicios de emergencia en CDMX

“Afortunadamente”, aseguró, es rehabilitación “y no demoler y volver a construir; de esta rehabilitación ya se está haciendo el proyecto ejecutivo para iniciar en marzo.

En marzo inician los trabajos porque ahorita están haciendo el proyecto técnico, el proyecto ejecutivo para que se pueda llevar a cabo esta reconstrucción, esta rehabilitación y va a tardar entre 6 y 8 meses”, afirmó la mandataria.

Edificio afectado ubicado en calles Paseo de los Cipreses y Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña, donde se da seguimiento a la rehabilitación de los edificios y viviendas afectados por la explosión del pasado 9 de enero. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Cuándo iniciará la rehabilitación del edificio en Paseos de Taxqueña?

La funcionaria visitó a los vecinos afectados por la explosión, junto con el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, y los secretarios de Vivienda, Inti Muñoz, y de Gestión Integral de Riesgos, Myriam Urzúa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la ciudad y Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, realizaron por el inmueble ubicado en calles Paseo de los Cipreses y Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña, donde se da seguimiento a la rehabilitación de los edificios y viviendas afectados por la explosión del pasado 9 de enero. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Paseos de Taxqueña, afectados continuarán con apoyo para renta y mudanza tras explosión

La reconstrucción del inmueble tendrá un costo de 18 millones de pesos y será el gobierno capitalino quien pondrá los recursos.

“A ustedes les tocará aportar lo necesario para sus muebles, para sus enseres, pues ya muchos no los podrán utilizar”, les dijo.

Vecinos de edificio afectado ubicado en calles Paseo de los Cipreses y Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña, donde se da seguimiento a la rehabilitación de los edificios y viviendas afectados por la explosión del pasado 9 de enero. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Brugada anunció que a los vecinos afectados se les va a seguir pagando el hotel en el que se encuentren y la renta, en el caso de que así lo decidan.

Edificio afectado ubicado en calles Paseo de los Cipreses y Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña, donde se da seguimiento a la rehabilitación de los edificios y viviendas afectados por la explosión del pasado 9 de enero. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué acciones se tomarán para prevenir fugas de gas en la zona?

Y es que según la jefa de Gobierno en la Ciudad de México, cada año se registran cuatro mil incidentes por fugas de gas, es decir, 11 cada día.

Es por eso que, al terminar este evento, la mandataria se dirigió a la unidad habitacional Torres de Coyoacán, una colonia adjunta a Paseos de Taxqueña, para entregar alarmas detectoras de fugas de gas.

“Al año tenemos 4 mil eventos incidentes que tienen que ver con fugas de gas, incendios, explosiones y conatos de incendio; problemas que se tienen que atender –4 mil– eso significa que son 11 diarios en promedio en esta temporada” — , señaló Brugada.

Hizo un llamado a los capitalinos a que prevengan este tipo de riesgos... “Queremos garantizar que en esta ciudad la población esté preparada”, adelantó.

Sin embargo, dijo que aunque el gobierno quiera “apostarle a todo” y ser muy precavida ante este tipo de situaciones, eso no se logrará si “la gente no está preparada en Protección Civil, así es muy difícil salir adelante”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Explosión en Paseos de Taxqueña: ¿Qué hacer ante una fuga de gas para evitar un accidente?

En una primera etapa informó que se van a distribuir 10 mil detectores de fugas.

El dispositivo está siendo distribuido por el Instituto Politécnico Nacional y detecta tres riesgos: gases inflamables, gases tóxicos —como el monóxido de carbono— y la reducción del oxígeno debido a la presencia de otros gases.

“Con un solo dispositivo prevenimos tres riesgos derivados de fuga de gas o monóxido de carbono, riesgos de explosión, riesgos de intoxicación y riesgo de asfixia”, explicó.

“Todo esto es lo que se logra con este dispositivo”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información