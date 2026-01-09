Explosión por acumulación de gas en Coyoacán: Estallido en Paseos de Taxqueña moviliza servicios de emergencia en CDMX

Movilización de los cuerpos de rescate en la zona sur tras la explosión en un inmueble de Paseos de Taxqueña; autoridades mantienen el cerco de seguridad en la colonia.

Una fuerte explosión se registró la mañana de este viernes en el interior de un edificio ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña, entre las calles Paseos de los Cipreses y Paseos de los Naranjos, en la alcaldía Coyoacán, zona sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió en el tercer nivel de un inmueble debido a una acumulación de gas, cuyo estallido causó graves daños en al menos 3 departamentos.

Hasta el momento, las autoridades informan de manera preliminar un saldo de cinco personas lesionadas. De este grupo, dos personas ya han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Al lugar han arribado elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil de la alcaldía y paramédicos para brindar los primeros auxilios y asegurar la zona.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que ya se encuentra en el sitio del siniestro para coordinar las labores de emergencia y la evaluación de daños estructurales.

Se mantiene un perímetro de seguridad en las calles circundantes para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Información en desarrollo...