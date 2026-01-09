Explosión en Paseos de Taxqueña: ¿Qué hacer ante una fuga de gas para evitar un accidente?

Ante la explosión en Paseos de Taxqueña, conoce el protocolo de seguridad para evacuar y reportar fugas de gas.

Ante la explosión registrada este viernes en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, donde un departamento sufrió graves daños por acumulación de gas, es muy importante recordar los protocolos de seguridad que las autoridades de la Ciudad de México recomiendan seguir para actuar de forma inmediata y evitar accidentes ante la sospecha de una fuga.

#VIDEO | Así fue la explosión por acumulación de gas en un departamento de la colonia #PaseosDeTaxqueña, en la @Alcaldia_Coy. Equipos de emergencia continúan laborando en la zona



📹: RRSS.

🔴https://t.co/xvYsHNN0wN pic.twitter.com/Lt5BB6VXUA — W Radio México (@WRADIOMexico) January 9, 2026

¿Qué hacer en caso de tener una fuga de gas?

Si percibes olor a gas o escuchas un siseo, debes actuar con rapidez siguiendo estos pasos:

Si puedes, cierra de inmediato la llave del tanque o la llave de paso general. Abre puertas y ventanas para permitir que el gas se disperse. No enciendas ni apagues luces, ni utilices aparatos eléctricos, celulares o encendedores, ya que una chispa mínima puede provocar una explosión. Sal del lugar de inmediato y, una vez en una zona segura, llama a los servicios de emergencia al 911 o a los Bomberos.

¿Cuándo es peligrosa una fuga de gas?

Una fuga de gas es peligrosa si el espacio es reducido o no está ventilado. El gas doméstico contiene una sustancia llamada mercaptano, que le da ese olor característico a “huevo podrido”. Si el olor es intenso, tienes mareos o el sonido del escape es constante, podría tratarse de una situación que requiere evacuación inmediata.

¿Qué pasa si respiras una fuga de gas?

Respirar gas derivado de una fuga desplaza el oxígeno en el cuerpo. De acuerdo con Naturgy, los primeros síntomas incluyen mareos, náuseas, somnolencia o dolor de cabeza intenso. En estos casos, lo más importante es abandonar el sitio hacia un área con aire limpio antes de que los síntomas empeoren o se pierda el conocimiento.

¿Cuánto tiempo tarda en explotar una fuga de gas?

No existe un tiempo exacto para que ocurra una explosión; sin embargo, el peligro depende de la concentración de gas y el tamaño del lugar. Entre más reducido sea el espacio, más rápido se alcanzará el nivel de inflamabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión por acumulación de gas en Coyoacán: Estallido en Paseos de Taxqueña moviliza servicios de emergencia en CDMX