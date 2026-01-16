Nueva edad de jubilación ISSSTE: qué trabajadores quedan afectados y cómo aplicar en 2026

Para 2026, el llamado es claro: quienes estén cerca de jubilarse deben confirmar si cumplen con la nueva edad mínima. Getty Images

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que en 2026 se aplicará una nueva edad mínima para jubilarse, como parte de los ajustes previstos en el sistema de pensiones para trabajadores al servicio del Estado. Este cambio impacta principalmente a quienes están próximos a iniciar su trámite de retiro.

Jubilación ISSSTE 2026: cambios en la edad mínima y años de servicio

De acuerdo con la normativa vigente, la edad de jubilación en el ISSSTE no es fija, sino que aumenta de manera gradual cada dos años, dependiendo del régimen en el que se encuentre el trabajador. Para 2026, la edad mínima vuelve a incrementarse, lo que obliga a miles de empleados públicos a revisar con cuidado si ya cumplen los requisitos o si deberán esperar más tiempo.

Actualmente, los trabajadores que cotizan bajo el régimen del Décimo Transitorio pueden jubilarse al cumplir una edad mínima y un número específico de años de servicio. En 2026, esa edad se ajusta nuevamente, tanto para hombres como para mujeres, mientras que el requisito de años laborados se mantiene sin cambios.

ISSSTE ajusta la edad de retiro en 2026: a quiénes aplica el cambio

Las autoridades han reiterado que no se trata de una reforma nueva, sino de un calendario de incrementos que ya estaba establecido desde hace varios años. Sin embargo, el cambio suele generar confusión entre los trabajadores, especialmente entre quienes planeaban jubilarse en los próximos meses.

En contraste, quienes cotizan bajo el régimen de cuentas individuales no tienen una edad de jubilación fija, ya que su pensión depende del ahorro acumulado en su cuenta, aunque también deben cumplir con ciertos criterios mínimos para acceder a una pensión garantizada.

Edad de jubilación ISSSTE 2026: lo que deben revisar los trabajadores del Estado

El ISSSTE recomienda a los trabajadores verificar su régimen de pensión, revisar su historial laboral y solicitar asesoría antes de iniciar cualquier trámite. Anticiparse permite evitar retrasos, errores en la documentación o expectativas incorrectas sobre la fecha de retiro.

Para 2026, el llamado es claro: quienes estén cerca de jubilarse deben confirmar si cumplen con la nueva edad mínima, los años de servicio y la documentación requerida. De lo contrario, el trámite podría ser rechazado o pospuesto.