Leonardo Escobar denuncia a la GN por violencia e irregularidades durante su detención

A dos días de ser encontrado, el profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, habló sobre lo que ocurrió durante su detención irregular en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y antes de ser localizado.

En una conferencia de prensa de la Ibero Puebla, se proyectó un video mensaje del académico donde expuso que estuvo tres días en una celda en Apodaca, Nuevo León y fue golpeado por la Guardia Nacional (GN), lo que le ocasionó una fractura en tres costillas.

¿Qué irregularidades denunció durante su detención?

Escobar Barrios denunció una serie de graves omisiones por parte de las autoridades, pues como primera alarma está que no se registró su detención, lo cual representa una irregularidad directa en el proceso.

Además, nunca se le informaron sus derechos y los agentes le negaron la comunicación con sus familiares bajo el argumento de que había llegado con “altanerías y groserías” a la celda.

Durante el tiempo que permaneció bajo custodia, Escobar Barrios sufrió falta de atención médica, a pesar de pasar tres días sin alimentación adecuada y consumiendo agua únicamente de un grifo oxidado.

También relató que tiene la sospecha de que la Guardia Nacional conocía sus datos económicos, e hizo alusión a la discriminación de la que son víctimas los colombianos, pues les piden documentación extra a diferencia de otros países latinoamericanos.

¿Cómo terminó en situación de calle tras salir de custodia?

Puntualizó que una vez fuera de la celda, intentó acercarse al Aeropuerto Internacional de Monterrey, pero al ingresar fue despojado de sus pertenencias, quedando imposibilitado para viajar, e incluso fue inadmitido en el aeropuerto, solo pudo pasar una noche en el lugar antes de que la Guardia Nacional lo obligara a alejarse.

Leonardo Escobar pasó cuatro días sin comer, sin agua, sin dinero ni documentos, viéndose obligado a deambular por las inmediaciones del aeropuerto, vivir en situación de calle, y a refugiarse en la maleza para evadir el sol.

El académico destacó que finalmente fue rescatado por una patrulla de una clínica de rehabilitación, que lo trasladó a sus instalaciones en el municipio de Juárez, a donde llegó en un estado crítico, permaneciendo 10 días en inconsciencia, tiempo durante el cual no habló ni pudo dar detalles de su identidad.

Fue hasta el día 15 cuando logró recordar quién era y dónde trabajaba, y contario a las versiones que se han manejado, su ingreso al centro no fue de forma voluntaria, pues se encontraba al borde de la muerte y sin conciencia de lo ocurrido, por lo que agradeció a la institución por la asistencia humanitaria que le brindaron.

