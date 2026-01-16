Investigan desaparición de académico de la Ibero tras detención en Nuevo León

Leonardo Ariel Escobar, académico colombiano de la Universidad Iberoamericana (Ibero) campus Puebla, desapareció el 2 de enero en Apodaca, Nuevo León, tras haber sido detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comentó que se mantiene coordinación con la autoridades estatales y municipales para esclarecer el caso, ya que después el académico fue liberado y visto deambulando en la zona.

¿Qué se sabe sobre la detención del académico?

“Lo que sabemos es que esta persona fue puesta a disposición en el juzgado cívico, estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas, posteriormente es liberado y de ahí hay un testimonio de que lo vieron deambulando por la zona. Ese es el último contacto visual, que se tiene hasta ahora”. — Omar García Harfuch

Por ello descartó que el maestro haya regresado al aeropuerto tras la liberación, sin embargo, sigue la investigación y comunicación con las autoridades estatales.

Organizaciones califican el caso como desaparición forzada

Tras la desaparición de Escobar Barrios, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) acusó en un comunicado que fue detenido por el Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Apodaca, mientras la Red Académica y Científica de Colombia en México exigió la aparición de su connacional, además que calificó esta como una desaparición forzada.

#SUJContigo



Las intituciones del #SUJ exigen la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios. Refrendamos nuestra disposición a colaborar con las instancias competentes. Continuaremos con el seguimiento puntual a las investigaciones.

