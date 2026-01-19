Hoy No Circula 19 de enero: ¿Qué placas y engomados descansan el lunes?

Si ya estás preparando todo para salir este lunes 19 de enero, no olvides que el programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de que el lunes es el día más pesado de la semana, lo último que necesitas es un contratiempo con las autoridades de tránsito.

Así que te compartimos los detalles para que verifiques si tu vehículo tiene permiso de circular y evites multas innecesarias.

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este lunes, entre las 5:00 y las 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente el 19 de enero?

Los autos que se encuentran exentos de las restricciones y pueden transitar sin problemas son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia y transporte de pasajeros.

Si decides ignorar la restricción, podrías ser sancionado con una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además de que tu vehículo podría ser remitido al depósito vehicular (corralón), lo que elevaría considerablemente el costo del descuido.