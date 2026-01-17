Hoy No Circula Sabatino 17 de enero: Autos que descansan para evitar multas en CDMX y Edomex
¿Qué placas descansan este tercer sábado del mes?
Si tienes planes para este 17 de enero, es fundamental que revises las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino para evitar que una multa afecte tu bolsillo y tu fin de semana.
Al ser el tercer sábado del mes, las reglas son específicas para los hologramas 1 y 2. Aquí te decimos quiénes deben quedarse en casa.
¿Qué autos no circulan este sábado?
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, descansan los siguientes vehículos:
- Holograma 1: Vehículos con terminación de placa NON (1, 3, 5, 7 y 9).
- Holograma 2: Todos los vehículos con este holograma, sin importar su terminación de placa.
- Placas foráneas: Tienen restringida la circulación todos los sábados del mes.
¿Quiénes SÍ pueden circular el 17 de enero?
Están exentos de las restricciones sabatinas los siguientes vehículos:
- Autos con Holograma 00 y 0.
- Vehículos eléctricos e híbridos.
- Motocicletas.
- Vehículos con placa de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte de carga con permiso.
No respetar el Hoy No Circula Sabatino puede costarte una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa una sanción económica de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del traslado al corralón.