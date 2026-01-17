Hoy No Circula Sabatino 17 de enero: Autos que descansan para evitar multas en CDMX y Edomex( Getty Images )

Si tienes planes para este 17 de enero, es fundamental que revises las restricciones del programa Hoy No Circula Sabatino para evitar que una multa afecte tu bolsillo y tu fin de semana.

Al ser el tercer sábado del mes, las reglas son específicas para los hologramas 1 y 2. Aquí te decimos quiénes deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan este sábado?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, descansan los siguientes vehículos:

Holograma 1: Vehículos con terminación de placa NON (1, 3, 5, 7 y 9).

Holograma 2: Todos los vehículos con este holograma, sin importar su terminación de placa.

Placas foráneas: Tienen restringida la circulación todos los sábados del mes.

¿Quiénes SÍ pueden circular el 17 de enero?

Están exentos de las restricciones sabatinas los siguientes vehículos:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placa de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte de carga con permiso.

No respetar el Hoy No Circula Sabatino puede costarte una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa una sanción económica de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del traslado al corralón.