¿Cómo se llamará la primera mexicana nacida en 2026?

La primera bebé 2026 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nació a las 00:01 horas de este 1 de enero, marcando el inicio del nuevo año en las instalaciones del Seguro Social.

La pequeña se convirtió en la primera bebé que nació en el IMSS durante los primeros minutos de 2026, al llegar al mundo en el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar No. 60, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

¿Cómo fue el nacimiento de la primera bebé de 2026 en el IMSS?

A las 00:01 horas, el personal de salud recibió a la recién nacida mediante una cirugía cesárea exitosa, registrando un peso de 2.8 kilogramos y una longitud de 50 centímetros.

El IMSS indicó que la bebé fue tomada en brazos por su madre, Andrea Guadalupe, de 24 años de edad, como parte del apego inmediato desde el minuto cero del nacimiento, acción fundamental para el bienestar tanto de la madre como de la recién nacida.

“Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande”, expresó Andrea Guadalupe, originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quien se convirtió en madre por primera vez con el nacimiento de la pequeña que llevará el nombre de Sofía Isabela.

¿Quiénes participaron en la atención médica?

El Instituto Mexicano del Seguro Social detalló que en la cirugía participaron la médica anestesióloga Elizabeth Rosas, la pediatra Paola Marbella Trejo, la ginecóloga Zaira Rebollar Martínez, la coordinadora clínica del turno nocturno, doctora Rosa Elena Cano Nava, así como la enfermera quirúrgica Blanca Luz Cazares y el enfermero circulante Mario Alberto Hernández Reyes.

El IMSS destacó que este nacimiento simboliza el compromiso del personal de salud con la atención oportuna y de calidad desde los primeros minutos de vida.

