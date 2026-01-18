Hijo de Nicolás Maduro cuenta cómo capturaron a su padre y qué le dijo en su última llamada telefónica | VIDEO

Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, relató cómo se vivieron las últimas horas de su padre en el poder, antes de que tropas de Estados Unidos lo capturaran y lo sacarán de Venezuela durante un operativo militar realizado a inicios de enero.

¿Cómo fueron las últimas horas de Nicolás Maduro antes de su captura?

En declaraciones difundidas por medios internacionales, Maduro Guerra explicó que el ataque comenzó de madrugada, cuando se escucharon explosiones en Caracas. Según su testimonio, la familia entendió rápidamente que se trataba de una operación militar a gran escala.

El hijo de Maduro aseguró que intentó comunicarse con su padre en varias ocasiones por teléfono, pero no obtuvo respuesta. En uno de los intentos, afirmó que la llamada fue rechazada, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad del entonces mandatario.

Nicolas Maduro Guerra, son of kidnapped Venezuelan President Nicolas Maduro, strongly condemned the military aggression by the United States against Venezuela, as he recounted his personal experience of the U.S. military attacks and the kidnapping of his father on January 3.… pic.twitter.com/2aJ6eUI8ga — CCTV+ (@CCTV_Plus) January 18, 2026

“Deducimos que Venezuela estaba siendo atacada”, relató. Durante varias horas, dijo, no hubo información clara sobre el paradero de Nicolás Maduro ni de su esposa, lo que llevó a pensar que podrían haber resultado heridos o detenidos.

Captura de Nicolás Maduro: lo que cuenta su hijo sobre esa madrugada

Maduro Guerra calificó la operación como una invasión militar y acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional. Sostuvo que la captura de un jefe de Estado y de su esposa representa una transgresión grave a los tratados internacionales y a la inmunidad diplomática.

El gobierno venezolano, a través del Ministerio del Interior, informó que los ataques dejaron al menos 100 personas muertas y numerosos heridos, aunque estas cifras no han sido confirmadas por fuentes independientes. Washington, por su parte, no ha reconocido ese balance.

Las declaraciones del hijo de Maduro se producen en un contexto de alta tensión internacional, mientras distintos gobiernos y organismos observan con atención el impacto político y humanitario de la operación en Venezuela.

El relato de Maduro Guerra vuelve a colocar el foco en los momentos previos a la caída del gobierno venezolano y en las consecuencias que aún se desarrollan dentro y fuera del país.