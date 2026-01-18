Video del escape de María Corina Machado: así fue el operativo clandestino para salir de Venezuela
La organización “Grey Bull Rescue” compartió en sus redes sociales fragmentos de una operación.
Un video difundido en redes sociales muestra parte del operativo clandestino que permitió a María Corina Machado salir de Venezuela en medio de un contexto de persecución política y tensión tras la crisis institucional que vive el país.
¿Cómo fue el operativo clandestino para sacar a María Corina Machado?
Las imágenes, de la organización “Grey Bull Rescue”, que rápidamente se volvieron virales, exhiben fragmentos de una operación clandestina diseñada para evitar su detención, luego de que la dirigente opositora denunciara amenazas del expresidente Nicolás Maduro, ahora detenido por Estados Unidos, y vigilancia constante por parte del aparato de seguridad del gobierno venezolano.
María Corina Machado y su escape: claves del video que se volvió viral
De acuerdo con la información difundida por Gay Bull Rescue, el operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con traslados cambiantes y sin anuncios públicos, para reducir riesgos. El video no muestra todos los detalles logísticos, pero confirma que la salida de María Corina Machado de Venezuela fue planificada y ejecutada como una maniobra de protección.
Video del escape de María Corina Machado: lo que muestran las imágenes
Machado, una de las principales figuras de la oposición, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por el gobierno de Nicolás Maduro, que la acusa de conspiración y de buscar apoyo internacional contra su administración. La opositora, por su parte, ha denunciado persecución política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La difusión del video de María Corina Machado ocurre en un momento clave, cuando la comunidad internacional mantiene la atención sobre Venezuela y el futuro de la oposición. Analistas consideran que la salida de Machado no solo tiene implicaciones personales, sino también políticas y estratégicas, al permitirle continuar su activismo desde el exterior.
Salida secreta de Venezuela reaviva tensión política
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una postura oficial sobre la autenticidad del video ni sobre el operativo mostrado en las imágenes. Sin embargo, sectores afines al oficialismo han minimizado el impacto del material y cuestionado su origen.
Para simpatizantes de la oposición, el video de Machado confirma el nivel de riesgo que enfrentan sus líderes dentro del país ahora que el Gobierno de Donald Trump mantiene un control estratégico de la zona.