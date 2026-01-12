Desaparecen la novia y una amiga del periodista asesinado Carlos Castro

Xalapa, Ver.- Desde el pasado sábado, tras acudir al sepelio del periodista de la nota roja en Poza Rica, Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado la noche del jueves, no se sabe nada de su novia Wendy Arantxa Portilla Ramos, y una amiga de ambos, Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, ambas de 23 años de edad, en un caso más de desaparición en Veracruz.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió una ficha de búsqueda por Wendy Arantza, en tanto la Fiscalía General de Estado de Veracruz (FGE) una ficha de desaparición a través del Protocolo Alba por Karime Monserrat.

🚨 ARTICLE 19 documenta el asesinato de Carlos Castro, ocurrido ayer en Poza Rica, #Veracruz.



Carlos era periodista independiente enfocado en cobertura de seguridad y colaboró en múltiples medios como Noreste, Enfoque, y lideraba el medio digital Código Norte Veracruz. pic.twitter.com/kg0uo1i0Cg — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) January 9, 2026

¿Cuándo se perdió contacto con las jóvenes desaparecidas?

De acuerdo a los familiares de ambas chicas, se perdió comunicación con ellas desde la tarde del sábado 10 de enero, luego de que acudieron al Panteón Jardines donde fue sepultado el comunicador, director del espacio Código Norte Veracruz.

Este lunes la gobernadora Rocío Nahle García, en entrevista dio a conocer que la mamá de la joven Wendy Arantxa Portilla Ramos, presentó una denuncia por la desaparición de su hija.

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Wendy Arantxa Portilla Ramos, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín. #PozaRica #Tuxpan #Cazones pic.twitter.com/l9y4iiJasr — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) January 12, 2026

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín.#PozaRica #Tuxpan #Cazones pic.twitter.com/WBoWcUYKry — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) January 12, 2026

¿Qué informaron las autoridades sobre la denuncia?

De acuerdo a Nahle García la mañana de este lunes, en la Mesa de Seguridad, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre les dio a conocer que fue la mamá de la chica quien presentó una denuncia al respecto.

“Hoy en la mañana en la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz que vemos todos los días, la Fiscal hizo el reporte sobre la denuncia que interpuso la mamá de la jovencita, se está trabajando, yo creo que la Fiscalía es la que debe de dar el reporte de cómo van. La mamá hizo una denuncia. Está trabajando la Fiscalía, la señora acudió a la fiscalía.” — Rocío Nahle García

Carlos Castro, quien se desempeñaba como reportero de nota roja en Poza Rica, fue asesinado en un ataque directo por hombres armados al interior de un negocio de comida propiedad de su familia; él contó en abril del 2024 con medidas de protección, sin embargo, tras salir de Poza Rica y regresar, estas no fueron renovadas.

