John Ratcliffe, director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas por orden de Trump

El director de la CIA, John Ratcliffe sostuvo una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, por orden de Trump. / Tom Williams

Por orden directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo una reunión CIA Venezuela con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, según informó este viernes el New York Times, citando a un funcionario estadounidense.

A la par de otros acercamientos diplomáticos de Washington hacia Caracas, este encuentro pone en claro que Venezuela es tratado como un asunto de seguridad nacional e inteligencia para Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué conversaron Trump y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela?

¿Qué discutieron John Ratcliffe y Delcy Rodríguez?

Según el reporte, Ratcliffe se reunió con Rodríguez bajo la dirección de Trump “para entregar el mensaje de que Estados Unidos espera una mejor relación de trabajo”. En la conversación abordaron temas de cooperación en inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un “refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”.

La reunión se produjo el mismo día que Trump recibió en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, lo que refleja múltiples frentes de interacción entre Washington y actores venezolanos tras la reciente detención del expresidente Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR: Stephen Miller: Quién es el asesor que impulsa la política de fuerza de Trump en Venezuela, sugiere intervenir México y habla de Groenlandia como botín estratégico

¿Qué significado tiene este encuentro para la relación entre EE. UU. y Venezuela?

Según el medio estadounidense, la visita de Ratcliffe fue un mensaje directo de la administración Trump de respaldo al gobierno interino de Delcy Rodríguez, considerado por Washington como la mejor vía para mantener estabilidad en el país a corto plazo y proteger intereses estratégicos, incluyendo energía y seguridad regional.

La Casa Blanca no ha emitido un comentario oficial sobre la reunión, y la información se basa en fuentes del New York Times citadas en reportes internacionales.

Síguenos en Google News y encuentra más información