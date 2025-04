En México las autoridades no buscan a los desaparecidos, lo hacen sus familiares

Al presentar su informe anual: “El estado de los derechos humanos en el mundo”, la directora de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, acusó que La desaparición forzada es sin duda una de las violaciones a derechos humanos que más nos duele a quienes vivimos en México.

Señaló que Hasta el 28 de abril de este año estaban registradas 127 mil 485 personas desaparecidas y no localizadas y tan sólo en abril de este año han desaparecido ya mil 50 personas.

“En México, el Estado no solo no nos garantiza que no desaparezcamos, sino que además las autoridades no buscan a las personas desaparecidas. Son las propias familiares, especialmente las mujeres, las madres, las hijas, las esposas, las hermanas, las que realizan la labor de búsqueda. Pero además quienes buscan están expuestas a una serie de violencias, daños y riesgos”.

— Edith Olivares Ferreto