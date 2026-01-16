¿Invasión militar en México? Jeffrey Davidow explica por qué Trump debe evitar el envío de tropas

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en México entre 1998 y 2002 dijo que es vergonzoso que cambiarán las palabras de Donald Trump después de detener a Nicola Maduro y dejará de hablar de democracia y el respeto a los Derechos Humanos enfocándose únicamente en el petróleo y que en México lo que quiere es que se haga más en cuando al narcotráfico.

Davidow señaló que Claudia Sheinbaum ha hecho un buen trabajo manejando a Donald Trump que lo que quiere es realizar operaciones militares en México lo cual sería un desastre, ambos países deben colaborar y no hay necesidad de mandar soldados en México porque lo que preocupa es la muerte de civiles lo cual sería un desastre.

¿Por qué una intervención militar sería un riesgo?

“Entiendo que Trump quiere que México haga más en cuanto a narcotraficantes, pero México debe hacer más por su propio país y Estados Unidos no debe criticar tanto”. — Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México

“Es verdad que México debe hacer más. Pero lo que más me preocupa de operaciones de Estados Unidos en México, es la muerte de inocentes, esto sería un desastre”: @jdavidowIOA en @WRADIOMexico https://t.co/G6ebrWyMwD — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 16, 2026

¿Qué propone para combatir el narcotráfico?

El exembajador de Estados Unidos en México señaló que el Gobierno de México debe hacer todo para detener el problema del narcotráfico, detener a narcopolíticos y mandarlos a Estados Unidos como el año pasado que mando a 29 capos.

