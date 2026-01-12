Queda descartada intervención militar de EU en México, aseguró Sheinbaum tras llamada con Trump

La presidenta, Claudia Sheinbaum aseguró que quedó descartada la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga, como lo ha venido mencionando en reiteradas ocasiones el presidente Donald Trump.

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal detalló que durante la llamada que sostuvo con Trump, el mandatario estadounidense insistió en ofrecer apoyo de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los grupos criminales, propuesta que fue rechazada de manera clara.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

¿Qué respondió Sheinbaum a la propuesta de Trump?

Sheinbaum explicó que le reiteró al presidente estadounidense que la presencia de fuerzas militares extranjeras en México “no está sobre la mesa” y que la cooperación entre ambos países se mantendrá únicamente en el marco del respeto a la soberanía nacional.

“Fue en el tono de `si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras Fuerzas en México´, le dije `Bueno eso no, ya se le ha comentado varias veces que eso no esta sobre la mesa , pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía´ “ — Explicó la Presidenta

Otros temas que se abordaron en la llamada entre México y Estados Unidos

Sheinbaum señaló que durante la conversación se abordaron los resultados de la cooperación binacional en materia de seguridad, entre los que destacó la reducción del 50% en un año del cruce de fentanilo hacia Estados Unidos, así como una caída del 43% en las muertes por sobredosis relacionadas con esta droga.

Asimismo, indicó que el gobierno de México continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno estadounidense, sin comprometer la soberanía nacional ni permitir acciones unilaterales en territorio mexicano.