El inconsciente no se equivoca, se expresa
Tu mente habla incluso cuando tú callas
En otra conversación del programa de "Martha Debayle en W", se habló sobre la salud mental y emocional. El invitado fue Mario Citalán, médico cirujano y especialista en el tratamiento de las adicciones, quien explicó cómo el inconsciente influye en decisiones, emociones y conductas cotidianas.
Según la neurociencia, la mayor parte de la actividad cerebral ocurre fuera de la conciencia, lo que explica por qué muchas reacciones aparecen antes de que podamos pensarlas.
¿Qué es el inconsciente y cómo se manifiesta?
- Procesa emociones y experiencias de forma automática
- Influye en lo que decimos, hacemos y sentimos
- Se expresa cuando los filtros racionales se debilitan
Formas comunes en las que el inconsciente se hace presente
- Actos fallidos y lapsus al hablar
- Olvidos “casuales” de cosas importantes
- Reacciones emocionales desproporcionadas
- Síntomas físicos sin causa médica clara
¿Por qué ignorarlo genera desgaste emocional?
- Reprimir emociones consume energía mental
- El cuerpo suele hablar antes que la mente
- El cansancio y el estrés facilitan que emerja lo no resuelto
Durante la charla se destacó que escuchar al inconsciente no es perder el control, sino entender qué emociones están activas y necesitan atención. A veces, la mente no necesita análisis, sino permiso para expresarse.