El inconsciente no se equivoca, se expresa

En otra conversación del programa de "Martha Debayle en W", se habló sobre la salud mental y emocional. El invitado fue Mario Citalán, médico cirujano y especialista en el tratamiento de las adicciones, quien explicó cómo el inconsciente influye en decisiones, emociones y conductas cotidianas.

Según la neurociencia, la mayor parte de la actividad cerebral ocurre fuera de la conciencia, lo que explica por qué muchas reacciones aparecen antes de que podamos pensarlas.

¿Qué es el inconsciente y cómo se manifiesta?

Procesa emociones y experiencias de forma automática

Influye en lo que decimos, hacemos y sentimos

Se expresa cuando los filtros racionales se debilitan

Formas comunes en las que el inconsciente se hace presente

Actos fallidos y lapsus al hablar

Olvidos “casuales” de cosas importantes

Reacciones emocionales desproporcionadas

Síntomas físicos sin causa médica clara

¿Por qué ignorarlo genera desgaste emocional?

Reprimir emociones consume energía mental

El cuerpo suele hablar antes que la mente

El cansancio y el estrés facilitan que emerja lo no resuelto

Durante la charla se destacó que escuchar al inconsciente no es perder el control, sino entender qué emociones están activas y necesitan atención. A veces, la mente no necesita análisis, sino permiso para expresarse.