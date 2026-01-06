Martha Debayle: ¿Por qué nos cuesta tanto llorar? La importancia de soltar las emociones

A veces, el ritmo de la vida diaria, el trabajo y las responsabilidades nos obligan a ponernos una armadura de fuerza que nos impide ser vulnerables. Sin embargo, aguantarse las ganas de llorar no es una señal de fortaleza, sino una bomba de tiempo para nuestra salud mental.

Entender por qué necesitamos este escape emocional es vital para no colapsar, y hoy ponemos el tema sobre la mesa para cuestionarnos qué tanto estamos conectando con nuestra propia tristeza.

En una reciente y reveladora charla con Martha Debayle en W Radio, la psicóloga clínica Marcela Escalera explicó por qué el llanto es una herramienta biológica y emocional indispensable para no llevar nuestras emociones al límite.

¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llorar?

Muchos de nosotros crecimos con la idea de que llorar es perder el control. En el espacio de Martha Debayle, se analizó cómo la sociedad nos ha enseñado a “reprimir” para seguir produciendo, pero la realidad es que el cerebro necesita el proceso del llanto para liberar el estrés acumulado.

Si no lloramos, esas emociones se quedan estancadas en el cuerpo.

Marcela Escalera, Directora del Instituto Neufeld Español, comentó con Martha Debayle que el llanto no es solo una reacción a la tristeza, sino un mecanismo de “adaptación”. Cuando enfrentamos algo que no podemos cambiar, llorar nos ayuda a aceptar esa futilidad y a procesar el dolor de manera saludable.

¿Qué pasa si llevas tus emociones al límite?

Si eres de los que presume que “nunca llora”, cuidado. Según lo platicado con Martha Debayle, no darle salida a la tristeza puede derivar en:

Irritabilidad constante o explosiones de enojo.

Ansiedad y problemas de sueño.

Síntomas físicos como dolores de cabeza o tensión muscular.

Dificultad para conectar profundamente con los demás.

¿Cómo volver a conectar con el llanto?

Si sientes que tienes un “nudo en la garganta” pero las lágrimas no salen, la especialista recomendó a los cuentahabientes de Martha Debayle buscar espacios seguros, música que resuene con su sentir o simplemente permitirse el momento de vulnerabilidad sin juzgarse.

