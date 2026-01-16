Depósitos en efectivo 2026: SAT aclara el monto límite que no genera impuestos ni alertas

El SAT recuerda que los depósitos en efectivo deben coincidir con tus ingresos declarados para evitar aclaraciones o sanciones. Getty Images

El Servicio de Administración Tributaria aclaró cuál es la cantidad máxima de efectivo que las personas pueden depositar en el banco sin pagar impuestos, una duda frecuente entre contribuyentes que reciben pagos en efectivo o realizan movimientos bancarios constantes.

Depósitos en efectivo 2026: límites, reglas y qué revisa el SAT

De acuerdo con la autoridad fiscal, los depósitos en efectivo no pagan impuestos de forma automática, siempre y cuando el dinero tenga un origen lícito y comprobable. Sin embargo, existen límites y reglas que, de no cumplirse, pueden generar revisiones, solicitudes de aclaración o incluso cargos fiscales.

¿Cuánto dinero en efectivo se puede depositar sin pagar impuestos al SAT?

Actualmente, el SAT establece que los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos al mes en cuentas bancarias pueden ser reportados por las instituciones financieras. Esto no significa que el contribuyente deba pagar un impuesto inmediato, pero sí implica que el SAT puede pedir una explicación sobre el origen de los recursos.

La autoridad ha insistido en que no existe un “impuesto por depositar efectivo”, pero cuando los montos no coinciden con los ingresos declarados, se puede considerar que hay ingresos no reportados, lo que sí genera obligaciones fiscales. En esos casos, el SAT puede solicitar documentación que acredite que el dinero proviene de préstamos, apoyos familiares, ahorros o ingresos ya declarados.

SAT y depósitos en efectivo: montos permitidos y cuándo debes comprobar el origen del dinero

Es importante destacar que el límite de 15 mil pesos aplica por mes y por cuenta, y que los bancos están obligados a informar estos movimientos como parte de sus mecanismos de control antilavado. Esto incluye depósitos en sucursal, cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

Para evitar problemas, el SAT recomienda mantener un control de ingresos, conservar comprobantes y, en caso de recibir efectivo de manera recurrente, declararlo correctamente. Esto aplica especialmente para trabajadores independientes, comerciantes, arrendadores y personas que combinan ingresos formales e informales.

Depósitos en efectivo ante el SAT: Cómo evitar problemas al depositar

En caso de recibir un requerimiento del SAT, los contribuyentes tienen derecho a presentar una aclaración y demostrar el origen del dinero. Si la autoridad fiscal determina que no hay irregularidades, no se generan multas ni pagos adicionales.

La recomendación principal es clara: depositar efectivo no es ilegal, pero hacerlo sin respaldo o sin congruencia con lo declarado puede derivar en revisiones fiscales en 2026.