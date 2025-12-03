SAT desmiente operativos sorpresa: no hará visitas a tu casa en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió categóricamente los mensajes y notas que aseguraban la existencia de visitas domiciliarias masivas, operativos sorpresa o inspecciones generalizadas para imponer multas. Según el organismo, esta información pretende desinformar a los contribuyentes.

En un comunicado oficial, el SAT precisó que no existe ningún operativo especial dirigido a asalariados, trabajadores por honorarios, arrendadores, contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), personas morales, ni tampoco a jubilados o pensionados. La institución hizo un llamado a no difundir información alarmista que contribuya a una percepción equivocada de “terrorismo fiscal”.

Además, el organismo subrayó que las personas jubiladas y pensionadas no son un sector prioritario de revisión. Solo en casos excepcionales podrían ser verificadas, siempre bajo los criterios de riesgo fiscal establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

¿El SAT está realizando visitas domiciliarias masivas en junio?

No. El SAT fue claro al afirmar que es falso que durante junio —o cualquier otro mes— se estén llevando a cabo visitas masivas para imponer multas o sanciones. Cualquier acción de revisión debe estar fundamentada, notificada y sustentada conforme marca la ley.

Imagen generada con ChatGPT Ampliar

Entonces, ¿en qué casos sí puede el SAT visitar un domicilio?

Las visitas domiciliarias están contempladas en el Código Fiscal de la Federación, pero solo se realizan bajo criterios objetivos de riesgo fiscal. Esto significa que la autoridad no actúa de manera discrecional ni aleatoria.

Si una visita ocurre, será para verificar el cumplimiento correcto de obligaciones tributarias, respetando siempre los derechos del contribuyente y presentando la orden debidamente firmada y fundamentada.

¿Debe preocuparse la ciudadanía por posibles operativos sorpresa?

La autoridad señaló que no hay motivo de preocupación. No existe ningún operativo generalizado ni barrido por zonas, giros o regímenes. El SAT rechazó tajantemente cualquier intención de hacer creer que se está ejecutando una estrategia intimidatoria.

Por el contrario, indicó que los niveles de cumplimiento voluntario han aumentado considerablemente gracias a la cultura contributiva promovida en los últimos años. “Cada vez más personas cumplen en tiempo y forma”, afirmó el organismo.

¿Qué hacer si alguien toca la puerta diciendo ser del SAT?

El SAT recomienda:

Pedir identificación oficial del servidor público.

Solicitar copia u original de la orden de visita.

Verificar que la orden esté fundamentada en los artículos correctos del Código Fiscal.

Reportar cualquier irregularidad.

Si se sospecha de fraude, intento de extorsión o falsos verificadores, el SAT habilitó los siguientes canales oficiales:

Correo: denuncias@sat.gob.mx

MarcaSAT: 55 627 22 728

¿Cómo evitar caer en desinformación sobre el SAT?

La autoridad pidió consultar únicamente fuentes oficiales, comunicados y canales verificados. Rumores en redes o mensajes reenviados pueden generar confusión y miedo innecesario.