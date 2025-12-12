SAT aclara el monto máximo de dinero que puedes tener en tu TARJETA de débito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha generado dudas entre los contribuyentes sobre si existe un monto máximo de dinero que puede mantenerse en una tarjeta de débito sin consecuencias fiscales. Ante la creciente inquietud, la autoridad aclaró que no existe un límite de saldo: los usuarios pueden tener la cantidad que deseen en su cuenta bancaria sin que esto, por sí solo, genere una revisión.

Sin embargo, el SAT sí mantiene un control específico sobre un tipo de movimiento: los depósitos en efectivo. De acuerdo con la normatividad vigente, los bancos están obligados a informar a la autoridad fiscal cualquier depósito en efectivo igual o superior a $15,000 pesos dentro del mismo mes. Esto incluye depósitos realizados en ventanilla, cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

Cuando se alcanza o supera ese monto, la institución financiera emite un aviso al SAT. A partir de ahí, la autoridad puede solicitar al contribuyente una justificación del origen de los recursos, con el fin de descartar irregularidades o posibles actividades que no coincidan con su situación fiscal.

¿Qué pasa si se supera el límite de depósitos en efectivo?

Los contribuyentes que excedan los $15,000 pesos sin la documentación adecuada podrían enfrentar un cargo adicional, equivalente al 3% del monto excedente, como parte de un impuesto aplicable a depósitos de procedencia no demostrada.

Es importante destacar que este control no aplica a transferencias electrónicas, pagos móviles o movimientos entre cuentas del mismo titular, sino únicamente a depósitos en efectivo, el mecanismo más difícil de rastrear y, por lo tanto, el más vigilado.

El SAT recomienda llevar un registro claro del origen del dinero, conservar comprobantes y evitar fraccionar depósitos con el fin de evadir reportes, ya que esta práctica también puede generar alertas.

Con estas precisiones, la autoridad busca que los usuarios comprendan que tener dinero en una tarjeta de débito no es un problema; lo relevante es la procedencia del efectivo que ingresa cada mes.