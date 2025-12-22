¡Llega a enero con dinero!: Guía definitiva para iniciar el nuevo año sin que sufra tu bolsillo
Disfrutar de las fiestas decembrinas sin ser tacaño ni sufrir la cuesta de enero es un sueño viable y aquí te decimos cómo lograrlo
La época de Navidad es para disfrutar de comidas, fiestas y la euforia por los regalos, pero también es una oportunidad para evitar la cuesta de enero desde este momento y sin dejar de gastar.
Para ello, Yuridia Torres, periodista y fundadora de Gira tus Finanzas, compartió con Jeanette Leyva Reus en Negocios W, varias recomendaciones fáciles que te evitarán sufrir el arranque de 2026 en materia económica.
Te puede interesar: ¿Cierra el SAT por periodo vacacional? Así funcionarán sus oficinas y citas para el cierre de 2025 e inicios de 2026
Cómo evitar la cuesta de enero
El pago de impuestos, tarjeta de crédito y gastos fijos nos esperan en enero de 2026 y así podemos prepararnos:
- Revisa cuánto dinero tienes y establece cuánto vas a gastar en las fiestas
- Si aún te queda aguinaldo, recuerda aparta una cantidad para las obligaciones de enero, una para ahorro y otra para terminar de pagar las deudas de 2025.
- Optimiza tus regalos sin ser tacaño: busca opciones útiles para cada persona, invierte en experiencias y sí, también se vale ser creativos y recordar que “vale más la intención que el costo del obsequio”.
- Haz compras anticipadas para aprovechar ofertas y descuentos
- Activa el ahorro automático en la aplicación de tu tarjeta para ayudarte en los gastos de la cuesta que para algunos se extiende hasta abril.
- Usa tu tarjeta de crédito después de la fecha de corte para no afectarte aún más en enero con el abono.
- Guarda tu tarjeta de crédito en diciembre y úsala en enero para tus gastos fijos, eso te ayudará a no sufrir con las obligaciones de las que no nos gusta hablar en la época decembrina.
Te puede interesar: Líneas telefónicas serán suspendidas en 2026 si no las vinculas con tu INE y CURP: Esto dice la CRT para identificarlas