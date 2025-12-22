¡Llega a enero con dinero!: Guía definitiva para iniciar el nuevo año sin que sufra tu bolsillo / secret agent mike

La época de Navidad es para disfrutar de comidas, fiestas y la euforia por los regalos, pero también es una oportunidad para evitar la cuesta de enero desde este momento y sin dejar de gastar.

Para ello, Yuridia Torres, periodista y fundadora de Gira tus Finanzas, compartió con Jeanette Leyva Reus en Negocios W, varias recomendaciones fáciles que te evitarán sufrir el arranque de 2026 en materia económica.

Cómo evitar la cuesta de enero

El pago de impuestos, tarjeta de crédito y gastos fijos nos esperan en enero de 2026 y así podemos prepararnos:

Revisa cuánto dinero tienes y establece cuánto vas a gastar en las fiestas Si aún te queda aguinaldo, recuerda aparta una cantidad para las obligaciones de enero, una para ahorro y otra para terminar de pagar las deudas de 2025. Optimiza tus regalos sin ser tacaño: busca opciones útiles para cada persona, invierte en experiencias y sí, también se vale ser creativos y recordar que “vale más la intención que el costo del obsequio”. Haz compras anticipadas para aprovechar ofertas y descuentos Activa el ahorro automático en la aplicación de tu tarjeta para ayudarte en los gastos de la cuesta que para algunos se extiende hasta abril. Usa tu tarjeta de crédito después de la fecha de corte para no afectarte aún más en enero con el abono. Guarda tu tarjeta de crédito en diciembre y úsala en enero para tus gastos fijos, eso te ayudará a no sufrir con las obligaciones de las que no nos gusta hablar en la época decembrina.

