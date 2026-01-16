Cómo cuidar tu corazón desde los 20 hasta los 70 y más: claves médicas que sí funcionan

Durante el programa de "Martha Debayle en W", se abordó un tema que nos toca a todos: la salud del corazón. De acuerdo con cifras oficiales del INEGI, en 2024 más de 192 mil personas murieron en México por enfermedades cardiovasculares, lo que las mantiene como la principal causa de muerte en el país.

Para hablar de este tema, estuvo en cabina el Dr. Manlio Fabio Márquez, cardiólogo especialista en arritmias, quien explicó que el corazón no se enferma de un día para otro. El daño suele acumularse durante años, incluso desde edades muy tempranas, sin presentar síntomas evidentes.

¿Cómo ir previniendo todo esto?

En los 20s, el enfoque debe estar en crear hábitos sólidos: moverse diario, evitar el cigarro y el vape, dormir bien y priorizar una alimentación basada en alimentos naturales. En esta etapa, medir la presión arterial al menos una vez al año puede hacer una gran diferencia.

En los 30s, el estrés, la falta de sueño y la vida laboral intensa comienzan a impactar directamente la salud cardiovascular. Aquí, además del ejercicio, es clave cuidar el descanso, las relaciones personales y empezar a revisar glucosa y colesterol, especialmente si hay antecedentes familiares.

Al llegar a los 40s y 50s, ya no basta con “sentirse bien”. El Dr. Márquez recalcó la importancia de monitorear presión, azúcar y lípidos de forma regular, ya que muchos factores de riesgo avanzan sin dar señales claras.

En los 60s y 70s, la constancia en tratamientos, la actividad física adaptada y el bienestar emocional son claves para evitar eventos graves y mantener la calidad de vida.

La conclusión fue clara: medir, prevenir y cambiar hábitos a tiempo puede salvar vidas.