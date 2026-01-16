Prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos: Multas y años de cárcel por venderlos en 2026

En 2026, vender vapeadores en México ahora se castiga con hasta 8 años de prisión y multas superiores a los 234 mil pesos.

Desde este viernes 16 de enero, la prohibición de vapeadores en México es una realidad. Tras la publicación en el DOF de las reformas a la Ley General de Salud (artículo 282), queda prohibido en todo el país fabricar, importar, almacenar o vender cualquier tipo de vapeador, incluyendo los populares modelos desechables.

¿Qué es un vapeador?

La nueva ley entiende como vapeador o cigarrillo electrónico a cualquier aparato tecnológico que sirva para calentar líquidos, geles o aceites para convertirlos en vapor. No importa si tienen nicotina o si usan mezclas nuevas; si el aparato vaporiza sustancias para ser inhaladas, entonces significa que, ante la autoridad, es un vapeador.

¿Cuáles son las multas por vender vapeadores?

Si alguien intenta hacer negocio con estos productos, las consecuencias pueden salir bastante caras, ya que, de acuerdo con información de El Universal, las sanciones para quienes lucren con estos dispositivos pueden alcanzar de uno a ocho años de cárcel.

Además, se contemplan multas que empiezan en los 11 mil 731 pesos y pueden subir hasta los 234 mil 620 pesos.

¿Por qué se prohibieron los vapeadores en México?

La razón principal de esta prohibición es, según legisladores, la salud, sobre todo de los más jóvenes. Durante las discusiones en el Senado, explicaron que el consumo en niños y adolescentes ha crecido demasiado y representa una amenaza.

Señalando que el uso de estos aparatos ha causado daños graves en los pulmones y el corazón, provocando incluso hospitalizaciones y muertes en el país. Al haber más de 1.6 millones de estudiantes que ya consumen estos productos, el gobierno decidió “cortar de raíz el negocio” para evitar estas sustancias.

