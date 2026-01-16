Clima CDMX 16 de enero: Activan alertas Naranja y Amarilla por frío extremo en estas alcaldías / Juan Valencia

Este viernes 16 de enero, la Ciudad de México se enfrenta a un amanecer marcado por temperaturas gélidas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido 2 alertas debido al descenso térmico que afectará a gran parte de las alcaldías, por lo que aquí te contamos todo lo que debes saber para que el clima no te tome por sorpresa.

Temperaturas para hoy: Frío intenso en la mañana y sol por la tarde

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, los contrastes térmicos serán los siguientes:

Temperatura mínima: Se esperan entre 1°C y 6°C durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas altas.

Temperatura máxima: Por la tarde, el termómetro subirá hasta alcanzar los 21°C a 23°C.

El ambiente será muy frío a gélido en la mañana. No se espera presencia de nubes durante las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío. Por la tarde el ambiente será cálido y soleado, con viento fresco. Y en la noche el cielo se mantendrá despejado y la temperatura volverá a descender rápidamente después de la puesta de sol, tornándose un ambiente frío.

Alcaldías donde hay alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas

Para este viernes se han activado los protocolos de seguridad ante el clima:

Alerta Naranja: En las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan las temperaturas más bajas (entre 1 y 3°C). Alerta Amarilla: En el resto de las demarcaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6°C al amanecer.

Debido a que no se contemplan lluvias para este viernes, puedes dejar el paraguas en casa, pero no bajes la guardia y usa al menos tres capas de ropa que puedas retirar fácilmente cuando el sol caliente por la tarde.