Doble alerta por frío: Estos Estados mexicanos esperan 4 días de -15 grados y lluvias
Descenso térmico prolongado y lluvias vienen con el frente frío 27, según Conagua; prepárate para frío extremo y mal clima en amplias zonas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua, ha emitido alertas por frío extremo y lluvias en amplias regiones de México debido al Frente Frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada.
Con base en los reportes oficiales más recientes, se espera que el descenso de temperaturas y las lluvias se mantengan por varios días consecutivos.
Heladas y temperaturas bajo cero
De acuerdo con el pronóstico de las autoridades meteorológicas, las bajas temperaturas serán significativas durante al menos cuatro días seguidos, con valores mínimos ubicados en torno a -15 °C en zonas de montaña del norte del país.
Además, se prevé la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones elevadas de:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
Así como lluvias engelantes que aumentan el riesgo de superficies resbaladizas.
Estas condiciones se generan por la masa de aire polar asociada al sistema frontal, que mantiene un ambiente muy frío a gélido durante las mañanas y las noches, especialmente en la Mesa del Norte y partes de la Mesa Central del territorio mexicano.
Lluvias y eventos asociados
Al mismo tiempo, las autoridades de Conagua y Protección Civil reportan lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados significativos en el sureste del país. Se espera que estados como:
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Oaxaca
Registren precipitaciones intensas, lo cual puede elevar riesgo de inundaciones en zonas bajas y propiciar chubascos en otras entidades.
En algunas regiones, la combinación de humedad y frío puede provocar lluvias heladas, fenómeno que se da cuando las precipitaciones se congelan al contacto con el suelo o al descender por capas de aire extremadamente frías.
Recomendaciones oficiales
Conagua insiste en estimaciones interdiarias, por lo que se recomienda a la población:
- Mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Conagua.
- Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente en las mañanas y noches.
- Preparar ropa adecuada y proteger a grupos vulnerables (niños, adultos mayores).
- Extremar precauciones en carreteras de montaña y zonas propensas a hielo.