Doble alerta por frío: Estos Estados mexicanos esperan 4 días de -15 grados y lluvias

4 días de frío intenso y lluvias en varios estados. Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua, ha emitido alertas por frío extremo y lluvias en amplias regiones de México debido al Frente Frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada.

Con base en los reportes oficiales más recientes, se espera que el descenso de temperaturas y las lluvias se mantengan por varios días consecutivos.

❄️🏔️Así se vio la caída de #Nieve de este domingo 11 de enero en el cerro del Potosí, en Galeana, #NuevoLeón.

Vía: @conagua_clima.pic.twitter.com/B30NvcK9bp — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 11, 2026

Heladas y temperaturas bajo cero

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades meteorológicas, las bajas temperaturas serán significativas durante al menos cuatro días seguidos, con valores mínimos ubicados en torno a -15 °C en zonas de montaña del norte del país.

Además, se prevé la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones elevadas de:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Así como lluvias engelantes que aumentan el riesgo de superficies resbaladizas.

En https://t.co/w7KUYjL6dS descarga nuestros mapas diarios de precipitación acumulada y monitorea el comportamiento de las #Lluvias en #México pic.twitter.com/pdaSm4vbVG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 11, 2026

Estas condiciones se generan por la masa de aire polar asociada al sistema frontal, que mantiene un ambiente muy frío a gélido durante las mañanas y las noches, especialmente en la Mesa del Norte y partes de la Mesa Central del territorio mexicano.

Lluvias y eventos asociados

Al mismo tiempo, las autoridades de Conagua y Protección Civil reportan lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados significativos en el sureste del país. Se espera que estados como:

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Oaxaca

Registren precipitaciones intensas, lo cual puede elevar riesgo de inundaciones en zonas bajas y propiciar chubascos en otras entidades.

En algunas regiones, la combinación de humedad y frío puede provocar lluvias heladas, fenómeno que se da cuando las precipitaciones se congelan al contacto con el suelo o al descender por capas de aire extremadamente frías.

⚠️ Continuamos con el seguimiento al #FrenteFrío 27 que afecta al territorio nacional. Mañana se esperan bajas #Temperaturas, #Lluvias y caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas de nuestro país pic.twitter.com/C1Cb3255D2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 11, 2026

Recomendaciones oficiales

Conagua insiste en estimaciones interdiarias, por lo que se recomienda a la población: