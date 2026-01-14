;

Frente frío 28 mantendrá bajas temperaturas, lluvias y viento en México durante el resto de la semana

Pronóstico del tiempo en México: frío, heladas y lluvias dominarán lo que resta de la semana.

El frente frío número 28, acompañado por una masa de aire polar, continuará afectando a gran parte del territorio nacional durante los días restantes de la semana, con bajas temperaturas, heladas, lluvias y rachas de viento, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Bajas temperaturas y heladas

Durante el jueves 15 y viernes 16 de enero, se prevé que el ambiente se mantenga frío a muy frío, con heladas en zonas serranas del norte y centro de México, como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora, Coahuila, Nuevo León, estado de México y Oaxaca. Las temperaturas mínimas pueden oscilar entre los -10 y 0 grados centígrados en zonas altas, según las proyecciones del SMN.

En la Ciudad de México y el Valle de México, el organismo pronostica temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas durante ese mismo periodo, con ambiente frío en las mañanas y las noches.

Lluvias y viento

El SMN informó que la interacción del frente frío con un canal de baja presión y la humedad del Golfo de México y el Pacífico favorecerá lluvias fuertes, chubascos e intervalos de lluvia en varias regiones del país, incluyendo Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional, así como un evento de “Norte” con velocidades de 50 a 70 km/h en zonas costeras de Tamaulipas y Veracruz.

Pronóstico por regiones

Tendencia hacia el fin de semana

  • Norte de México: persistencia de temperaturas bajas y probabilidad de heladas durante madrugadas.
  • Centro del país: ambiente frío con intervalos de chubascos y lluvia ligera.
  • Golfo de México y sureste: lluvias fuertes y rachas de viento elevadas.
  • Pacífico: contraste de temperaturas con mañanas frías y tardes más cálidas en zonas costeras.

Los pronósticos extendidos del SMN indican que el frente frío 28 comenzará a debilitarse gradualmente a partir del sábado, aunque las bajas temperaturas y ambiente frío durante noches y madrugadas podrían persistir en varias entidades del país.

