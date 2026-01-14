Pronóstico clima Ciudad de México: jueves 15 de enero

La capital se prepara para una madrugada gélida con heladas por la llegada del frente frío 28

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) de la Ciudad de México ha emitido un aviso urgente para alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas severas que se esperan para este jueves 15 de enero de 2026.

¿Cómo será el clima mañana jueves en la CDMX?

Debido a la persistencia de sistemas invernales y la reciente proximidad del frente frío número 28 (FF28), se han activado protocolos de emergencia y alertas en la capital. Las horas de la madrugada serán las más críticas junto con las primeras horas de la mañana, provocand la posibilidad de heladas en las zonas serranas.

Esta situación climática coincide con una semana de contrastes térmicos importantes, donde la interacción de la humedad proveniente del Océano Pacífico con el aire gélido del norte refuerza la sensación de frío húmedo que cala incluso durante el día. Estas condiciones de tiempo severo podrían mantenerse como una constante durante el resto de la semana laboral en gran parte del centro del país.

¿Cuál será la temperatura?

El ambiente se tornará muy frío durante la madrugada con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados centígrados

Para la alcaldía Tlalpan se ha activado la alerta naranja debido a que el termómetro podría descender a un rango de entre 1 y 3 grados centígrados entre las 02:00 y las 08:00 horas del jueves.

En las demarcaciones de Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco estará vigente la alerta amarilla por registros mínimos de 4 a 6 grados centígrados en el mismo lapso de tiempo

Durante el resto de la mañana persistirá un cielo con nubosidad, limitando la entrada de rayos solares y manteniendo una sensación térmica baja.

Hacia el mediodía y la tarde se espera que el ambiente se torne más templado, alcanzando una temperatura máxima estimada de entre 18 y 22 grados centígrados.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 15/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UuDebl0zmo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 14, 2026

¿Cuál es el pronóstico nacional?

El panorama a nivel nacional señala que el FF28 generará un descenso de temperatura significativo en estados del norte y centro del país.

Recomendaciones:

Las autoridades también vigilan de cerca la calidad del aire, ya que las bajas temperaturas y la falta de viento suelen propiciar la acumulación de contaminantes en la cuenca de México. Es fundamental que la población esté informada mediante los canales oficiales de comunicación y a seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia ante cualquier incidente derivado del clima extremo.

Abrígate adecuadamente cubriendo nariz y boca para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias

Utiliza al menos tres capas de ropa, preferentemente de materiales como algodón o lana para mantener el calor corporal

Usa ropa térmica, gorro y bufanda, brindando especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas

Evita exponerte a cambios bruscos de temperatura al entrar o salir de lugares cerrados

Ingiere abundante agua y consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico

Aplica crema hidratante para proteger la piel contra la resequedad y las grietas causadas por el viento frío.

Resguarda a tus mascotas del frío y evita dejarlas a la intemperie durante la noche y madrugada

Mantén una ventilación adecuada si utilizas calentadores o chimeneas en casa para evitar intoxicaciones

Apaga velas, anafres o braseros antes de dormir para prevenir incendios o acumulación de monóxido de carbono

Lávate las manos con frecuencia o utiliza gel antibacterial para evitar la propagación de virus estacionales

Ante cualquier emergencia o malestar físico, comunícate a los teléfonos 911 o al 55 5683 2222 de la SGIRPC

El gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil reiteran que la prevención es la mejor herramienta ante los fenómenos invernales.