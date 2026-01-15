Piden frenar el registro de líneas telefónicas y analizar sus implicaciones, advierte R3D

¿Qué advierten los especialistas en drechos digitales sobre el registro de líneas telefónicas? R3D pide freno y revisión. FOTO: JOSÉ CANDELARIO/CUARTOSCURO.COM

El vocero y director interino de R3D, José Flores pidió a las autoridades frenar el registro de líneas telefónicas y analizar las implicaciones, toda vez que la medida fue aprobada sin una revisión adecuada.

Vemos con preocupación la reforma que hubo a la Ley Telecomunicaicones con el registro de líneas telefónicas hay muchas dudas hemos documentado los incidentes, desde la vulnerabilidad del registro de Telcel por eso abrimos el espacio para exponerlos y responder a las personas el registro viene mal por diseño, señaló en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el vocero y director interino de R3D, José Flores.

Las implicaciones de entregarle nuestros datos a las autoridades sin garantías de seguridad:



"Lo más sensato, por lo menos, sería suspender el registro [#CURP a línea telefónica] hasta que haya una investigación adecuada, un proceso de verificación (...) Esto no subsana las… pic.twitter.com/jdD0RxN5cG — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 15, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Telefónicas responsables de los datos de la población: Sheinbaum

¿Fue aprobada la reforma sin una revisión adecuada?

Tras recordar que la reforma a la Ley aprobada en junio de 2025, junto con otras 20 reformas realizó “mientras todo mundo discutía la ley censura, no pasa de noche, pero es aprobada sin la revisión adecuada”. Ahora, señaló, “los legisladores se están dando cuenta del reto mayúsculo que significa el registro de más de 160 millones de líneas telefónicas".

Al cuestionar la narrativa de que se está imponiendo terminar con: “el secuestro y la extorsión”, refirió que de acuerdo con el reporte 2016-2020 de la Asociación de Sistemas Globales de Conexión Móvil, desde 2016 estudian el fenómeno y señala que:

No existe correlación entre el registro obligatorio de líneas telefónicas y la disminución de delito, la ven solo como una percepción que tienen los gobiernos”. —

TE PUEDE INTERESAR: Registro de celulares 2026: ¿Por qué tu línea podría ser suspendida aunque sigas pagando tu plan?

¿Qué riesgos advierten especialistas en derechos digitales?

Por el contrario, dijo aumentan “el robo de celulares, sustracción de identidad, clonación de líneas telefónicas y el contrabando de tarjetas SIM del extranjero”.

En México dijo, se está haciendo el registro sin los adecuados controles democráticos como una causa penal existente para justificar el acceso a los datos que pueda quedar en registro de los operadores telefónicos. “es decir se está tomando una idea muy arraigada de disminuir el secuestro y delincuencia telefónica de una forma bastante desprolija”, por ello demandó “que el gobierno acepte su corresponsabilidad”.

Desde el 31 de diciembre las empresas telefónicas han pedido una prórroga para el registro que tiene tantos problemas, “lo más sensato sería suspender el registro hasta que haya un proceso de verificación sobre el funcionamiento del registro”.

Síguenos en Google News y encuentra más información