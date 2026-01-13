Telefónicas responsables de los datos de la población: Sheinbaum

El registro celular es una medida para combatir delitos “no para vigilar”, que los datos son responsabilidad de las telefónicas FOTO: TOMÁS PÉREZ De la CRUZ/CUARTOSCURO.COM

Como muy importante calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, el registro de los usuarios de telefonía celular y enfatizó que son las empresas las que deben responsabilizarse de los datos personales.

Tras diversas denuncias por la filtración de datos de las plataformas de una empresa telefónica, la Primera Mandataria insistió que a pesar de que la disposición es oficial, son las compañías las que deben garantizar la protección de identidades.

¿Quién es responsable del registro y resguardo de la información?

“El registro de celulares es la empresa telefónica la que los hace… y los responsables de cuidar la información, entonces para todos los que tienen teléfono celular, creo que son 158 millones, son más que la población, de teléfonos celulares en el país, el registro que es muy importante para garantizar la seguridad, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con la vigilancia”.

Recordó que la autoridad solo puede tener acceso a la información si se comete un delito con la línea y a través de una orden judicial.

“Se registran en las telefónicas y si hay un delito entonces las áreas correspondientes de seguridad o procuración de justicia, solicitan a la telefónica la información del que se cometió un delito… entonces quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía, entonces para todos los que tienen que registrarse, es a través de la empresa telefónica que se tienen que registrar y solamente la autoridad tiene acceso si cometieron un delito”.

TE PUEDE INTERESAR: Registro de celulares 2026: ¿Por qué tu línea podría ser suspendida aunque sigas pagando tu plan?

¿Qué informó la autoridad reguladora sobre el proceso?

Y es que fue la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) la que dio a conocer que durante el inicio del proceso de registro de líneas móviles se presentaron intermitencias en las plataformas debido al alto flujo de usuarios, también refirió que se mantiene en contacto con los operadores para garantizar la correcta operatividad de sus sistemas.

Síguenos en Google News y encuentra más información