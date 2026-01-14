Se reúne Comité de CDMX para alistar el Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la reunión del Tercer Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál fue el objetivo de la reunión del Comité?

En un comunicado, el gobierno capitalino aseguró que el encuentro fue para reforzar la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a los preparativos.

En el encuentro, celebrado en el Estadio Azteca, participaron 45 funcionarios del Gobierno Federal y del gobierno capitalino, así como del sector privado.

Ahí Brugada Molina destacó que la Ciudad de México está lista para recibir el Mundial.

“Se está garantizando un Mundial más seguro; un Mundial que cumple con todas las expectativas que tienen los aficionados nacionales e internacionales, pero que cumple con lo vital: con protección civil, con seguridad, con garantizar que este lugar pueda ser un gran, gran escenario”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Qué obras y acciones se realizan rumbo al Mundial 2026?

Precisó que son 850 obras públicas que lleva a cabo el Gobierno capitalino, y que llegarán a mil 50 sumando las intervenciones que se realizan en 200 canchas por parte de las alcaldías.

Refirió que las “obras de última milla” —que son las que se localizan en el entorno del Estadio Ciudad de México— contemplan la mejora en los servicios de colonias aledañas, acceso al espacio público, colectores de agua, rehabilitación de ocho pozos de agua potable, infraestructura verde, intervención del puente peatonal de Huipulco, entre otras.

En seguridad, destacó la instalación de 30 mil nuevas cámaras de videovigilancia, la adquisición de 3 mil 500 nuevas patrullas, 334 kilómetros de Caminos Seguros y 185 mil nuevas luminarias, así como la reducción del 58 por ciento en delitos de alto impacto de 2019 a 2024.

¡La Ciudad de México es la mejor sede mundialista!

Estamos trabajando para que el Mundial se viva en los barrios, en las colonias y en toda la ciudad.

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 14, 2026

En compañía de los integrantes del Comité, la mandataria de esta Ciudad realizó un recorrido por las obras del Estadio Ciudad de México, y la zona de Santa Úrsula, donde se presentaron avances técnicos y logísticos claves para recibir a las y los millones de visitantes nacionales e internacionales.

¡La pelota vuelve a casa!

Sostuvimos la 3er reunión de Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en conjunto el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México y titulares de las Alcaldías, para afinar detalles rumbo al #Mundial2026.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 14, 2026

Félix Aguirre, director general adjunto del Estadio Banorte, destacó que la renovación del inmueble es un ejemplo del trabajo coordinado que ha promovido la jefa de Gobierno entre la ciudad, la FIFA y el Gobierno Federal.

