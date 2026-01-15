INAPAM: ¿Se puede tramitar la credencial en línea? Requisitos, documentos y más detalles

Si en este 2026 cumples 60 años y estás pensando en tramitar tu credencial INAPAM para acceder a ciertos beneficios de la tercera edad, esta información te interesa. En distintas redes sociales se ha difundido el rumor de poder tramitar la credencial INAPAM en línea.

Así que te contamos si es que puedes realizarlo o no completamente online y qué documentos piden para tramitarla por primera vez.

¿Es posible tramitar la credencial INAPAM en línea?

El Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una de las entidades con mayor valor en México, sobre todo, para ver por los adultos mayores. Y si te estás preguntando si también esta institución como otras tantas, ha actualizado sus trámites y ahora se podrá realizar en línea, la respuesta es no.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes al tema no han informado que esta tarjeta se puede realizar vía remota, por lo que el trámite de la credencial INAPAM continuará siendo presencial hasta que mencionen que cambia. Así que si requieres tramitar la credencial INAPAM deberás acudir a los módulos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la credencial?

Las personas que quieran tramitar su credencial INAPAM al haber cumplido 60 años, necesitan presentarse en los módulos correspondientes del INAPAM con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Fotografía reciente tamaño infantil en papel fotográfico

Llevar un contacto de emergencia con CURP actualizado y número de teléfono

¿Dónde se encuentran los módulos de la credencial INAPAM?

El trámite para obtener la credencial INAPAM es completamente gratuito, y los módulos más cercanos a tu domicilio podrán consultarse en la página oficial del INAPAM.

Solamente tienes que entrar a ella, seleccionar tu estado y de ahí ir siguiendo los pasos para poder saber cuál módulo te queda más cerca. Así que ya sabes, si te encuentras una página que te diga que la credencial INAPAM puede tramitarse en línea, recuerda que puede ser un fraude.

