Descuentos INAPAM 2026: ¿Ya salió el nuevo catálogo? Esto se sabe sobre los beneficios para adultos mayores

El INAPAM no ha publicado el nuevo directorio de descuentos de 2026.

¿Ya hay descuentos INAPAM 2026? Pese a la información que circula en redes sociales sobre un supuesto nuevo catálogo de beneficios para adultos mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores aún no ha publicado el Directorio de Beneficios 2026. Hasta el momento, no hay confirmación de nuevas empresas aliadas, por lo que los beneficios vigentes siguen siendo los del año anterior.

Sin embargo, aunque el catálogo no ha cambiado, en la CDMX sí entraron en vigor apoyos para este mes de enero, donde los mayores de 60 años pueden conseguir descuentos de hasta el 50% en el pago de agua.

Descuentos en predial y agua en CDMX 2026

Lo que sí es una realidad, pero forma parte de los programas del Gobierno de la Ciudad de México, es la condonación en servicios básicos durante este mes:

Agua: Un 50% de descuento para adultos mayores de 60 años.

Predial: Existe la posibilidad de tener una cuota fija bimestral de 68 pesos, siempre que el inmueble no supere el valor catastral de 2 millones 808 mil 466 pesos. Si se excede esta cantidad, el descuento aplicado será del 30%.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX?

Si aún no cuentas con tu credencial, puedes ubicar los módulos de registro en la capital siguiendo estos pasos:

Entra a la página de ubicación de módulos: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/ Selecciona CDMX en el apartado de entidad. Elige tu alcaldía en la sección de municipio. Presiona el botón de “No soy un robot” y selecciona Buscar.

¿Qué se necesita para sacar la credencial del INAPAM?

Para tramitar la tarjeta, es necesario presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente, (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar).

CURP:

Comprobante de domicilio: No mayor a seis meses (luz, agua, teléfono o predial).

Una foto reciente tamaño infantil.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta del INAPAM?

Aunque el catálogo 2026 no se ha actualizado, los beneficiarios pueden tener acceso a descuentos en áreas como salud, alimentación, transporte, vestido y trámites.