INAPAM 2026: Éstos son todos los descuentos que se realizarán todo el año con la tarjeta

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) sigue siendo una herramienta fundamental para la economía de millones de mexicanos mayores de 60 años. A finales de 2025 e iniciando 2026, se ha ratificado uno de los beneficios más importantes y constantes: el descuento del 50% en el pago de dos servicios públicos esenciales.

Este apoyo es crucial para mitigar el impacto del costo de vida y garantizar que los adultos mayores mantengan acceso a infraestructura básica.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite para recibirlo y cuáles son los requisitos del programa de vinculación productiva

¿Cuáles son los descuentos INAPAM 2026?

La tarjeta INAPAM ofrece convenios con diversas instituciones gubernamentales y empresas privadas, pero el descuento del 50% se aplica de manera prioritaria en:

Agua:

El descuento aplica en el pago de la tarifa de agua potable. Este beneficio suele gestionarse directamente con los organismos operadores de agua de cada estado o municipio (como el SACMEX en la CDMX) y generalmente se aplica al titular del medidor y del predio.

Impuesto predial:

Aplica una reducción sustancial (a menudo hasta el 50%) en el pago del impuesto predial. Al igual que con el agua, el beneficio está dirigido a aquellos adultos mayores que sean propietarios del inmueble y residan en él.

¿Qué requisitos se necesitan cumplir para los descuentos INAPAM 2026?

Para obtener este descuento, no basta con tener la tarjeta INAPAM; es necesario cumplir con requisitos adicionales que verifican la titularidad y la residencia:

Vigencia: Presentar la Tarjeta INAPAM vigente y una identificación oficial (INE) que acredite la edad (60 años o más).

Presentar la vigente y una identificación oficial (INE) que acredite la edad (60 años o más). Titularidad: El recibo de los servicios (agua y predial) debe estar a nombre del beneficiario del INAPAM.

El recibo de los servicios (agua y predial) debe estar a nombre del beneficiario del INAPAM. Residencia: Se suele solicitar un comprobante de domicilio reciente para confirmar que la persona vive en la propiedad donde se aplicará el descuento.

Si eres adulto mayor y cumples los requisitos, acude a las oficinas de tu ayuntamiento o de la tesorería local a principios de año. El descuento del predial y el agua generalmente se activa con la presentación de la documentación en los primeros meses de 2026.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Inapam lanza “Vinculación Productiva” para obtener o incrementar la pensión IMSS Ley 73: Pasos de registro