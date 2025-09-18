Condusef alerta por estas 6 tipos de estafas en su campaña contra fraudes financieros

Condusef emitió una alerta por 6 tipos de estafas en su campaña contra fraudes financieros. Conoce cuáles son. / Yuliya Taba

Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros inició su campaña contra los fraudes, en la que identificó al menos seis de las estafas financieras que buscan engañarte para robar tu dinero y hasta tus datos personales.

¿Qué fraudes financieros identificó la Condusef?

A través de sus redes sociales, el organismo identificó estos tipos de fraudes:

Mensajes o llamadas con enlaces falsos.

Duplicación de tu SIM o clonación de tu tarjeta.

Clonación de voz o imagen para pedirte dinero.

Robo de información escaneando códigos QR falsos.

Famosos utilizados para invitarte a falsas inversiones.

Ofertas de dinero fácil con intereses impagables.

Condusef alerta por nueva generación de billetes falsos

Asimismo, alertó que actualmente circula una nueva generación de billetes falsos, los G5, tan sofisticados que pueden confundirse fácilmente con billetes reales. El organismo indicó que estos billetes se distribuyen en redes sociales como Facebook, TikTok o Telegram

¿Cómo identificar billetes falsos G5 y dónde reportarlos?

Por ello, recomendó usar luz ultravioleta o detectores especiales para verificarlos, revisar los relieves, texturas y marcas de agua, y evitar comprar a personas o páginas sospechosas o poco confiables. Además, si detectas un billete sospechoso, no lo uses y repórtalo a las autoridades.

