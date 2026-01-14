Vincular tu CURP al celular ya es obligatorio en México; guía clara paso a paso

En el programa Martha Debayle en W, se abordó una de las dudas que más ansiedad está generando en este inicio de año: la obligatoriedad de vincular el número de celular con el CURP en México. Desde el 9 de enero de 2026, este trámite dejó de ser opcional y se convirtió en un requisito indispensable para mantener activa cualquier línea telefónica.

La medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca crear un nuevo padrón nacional de telefonía móvil. El objetivo es claro: eliminar el anonimato en el uso de líneas celulares que ha facilitado delitos como fraudes y extorsiones.

¿Cuál es la fecha límite?

Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para completar el registro. A partir del 1 de julio, cualquier línea que no esté vinculada perderá la capacidad de:

Navegar en internet

Realizar llamadas

Enviar mensajes

Solo podrá usarse para servicios de emergencia o para contactar al centro de atención de tu compañía.

¿Cómo hacer el trámite?

Existen dos modalidades oficiales:

Modalidad en línea

Las principales operadoras habilitaron portales oficiales:

Necesitarás:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP certificada

Una selfie para validación biométrica

Ojo: solo tienes tres intentos para completar el proceso en línea. Si fallas, deberás hacerlo de manera presencial.

Modalidad presencial

Puedes acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes con:

Identificación oficial

CURP certificada

¿Y si tengo más de un número?

No hay problema. Cada persona física puede registrar hasta 10 líneas a su nombre. Las empresas también deben hacerlo, pero usando su RFC.

La autoridad ha reiterado que los datos estarán protegidos y quedarán resguardados por cada compañía telefónica. No hacer el trámite no es opción: la suspensión es automática, pero reversible una vez que completes el registro.