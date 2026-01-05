Martha Debayle: ¿Por qué la constancia cuesta tanto trabajo mantenerla?

Cuentahabientes, ¡qué cosa con los propósitos! Empezamos el año o un nuevo proyecto con la pila al 100, jurando que esta vez sí vamos a terminar, y de repente... pum. Se nos acaba el gas. ¿Les ha pasado? Si son de los que se olvidan rápido de sus objetivos porque pierden la motivación, hoy les traemos una dosis de realidad y estrategia pura.

Para hablar de esto, Martha Debayle en W Radio platicó con Julieta Manzano, una crack con 30 años de experiencia en Recursos Humanos, autora de “Street Smart” y experta en descifrar el potencial humano. Hoy nos viene a explicar por qué nos rendimos tan rápido y cómo hackear nuestra mente para ser constantes.

El mito de la motivación: ¿Por qué no es suficiente?

Muchos creemos que para lograr algo necesitamos estar “motivados” todo el tiempo. Error. Julieta nos explica que la motivación es como una chispa: enciende el motor, pero no es el combustible que te lleva a la meta.

“La constancia no es cuestión de ganas, es cuestión de sistemas”, afirma Manzano.

¿Por qué abandonamos nuestros objetivos?

Según la experta, existen tres razones psicológicas principales por las que solemos rendirnos:

La gratificación inmediata: Queremos el cuerpazo, el ascenso o el nuevo negocio para ayer. Si no vemos resultados en dos semanas, el cerebro asume que no vale la pena el esfuerzo. Falta de estructura: No tenemos un plan claro de “paso a paso”. Lo que no se mide y no se calendariza, simplemente no existe. El miedo al fracaso: A veces nos rendimos antes de que nos “corran” del éxito. Es un mecanismo de defensa para no sentirnos insuficientes.

Tips para desarrollar una constancia de acero

Julieta Manzano nos comparte estos puntos clave para dejar de ser “llamarada de petate”:

Define tu “Por qué”: Si tu objetivo no tiene un significado profundo, lo vas a soltar al primer obstáculo.

Si tu objetivo no tiene un significado profundo, lo vas a soltar al primer obstáculo. Micro-metas: Divide ese gran sueño en tareas tan pequeñas que te sea imposible decirles que no.

Divide ese gran sueño en tareas tan pequeñas que te sea imposible decirles que no. El poder del hábito: La constancia se entrena. Empieza cumpliéndote una sola promesa al día, por pequeña que sea.

Como bien dice Julieta en su libro, el liderazgo empieza por uno mismo. No puedes liderar a otros si no eres capaz de liderar tus propios hábitos. Ser constante es la diferencia entre quienes sueñan y quienes materializan.

