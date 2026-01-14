Movimiento Independiente del Sombrero: ¿Qué es y por qué ha ganado tanta fuerza política con Grecia Quiroz en México?

El movimiento se ha convertido en un emblema político y social que ya cuenta con registro ante el IMPI.

El Movimiento Independiente del Sombrero es una iniciativa política y social surgida en Uruapan, Michoacán, que en los últimos años ha ganado visibilidad por su carácter ciudadano, su identidad gráfica distintiva y su presencia en el debate público local.

El movimiento fue encabezado por Carlos Manzo, político michoacano que habaía construido su carrera bajo la bandera de la independencia partidista, con un discurso centrado en el combate a la corrupción, la crítica a los partidos tradicionales y la cercanía con la ciudadanía.

Pero Carlos Manzo no siguió con el movimiento luego que sicarios lo mataron el 1 de noviembre del 2025, durante los festejos por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

¿Por qué el sombrero es el símbolo del movimiento?

El sombrero se convirtió en el emblema del movimiento como un símbolo de identidad popular, asociado al trabajador, al comerciante y a las raíces culturales de la región. Con el paso del tiempo, dejó de ser solo un accesorio para convertirse en una marca política reconocible, utilizada en actos públicos, campañas y mensajes en redes sociales.

El uso constante del símbolo permitió que el movimiento trascendiera el nombre de su fundador y se posicionara como una expresión colectiva, fácilmente identificable por sus simpatizantes.

¿Quién fundó el Movimiento Independiente del Sombrero?

El fundador es Carlos Manzo, exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Uruapan, quien ha promovido el movimiento como una alternativa a los partidos políticos tradicionales. Su estrategia ha sido construir una base de apoyo a partir de la participación ciudadana, el activismo local y una narrativa de independencia política.

Manzo ha señalado en distintas ocasiones que el movimiento no nació como un partido, sino como una plataforma ciudadana que pudiera evolucionar según las necesidades sociales y políticas del municipio.

Registro y consolidación del movimiento

En enero de 2026, el Movimiento Independiente del Sombrero dio un paso clave al lograr el registro de su nombre e identidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Este trámite busca proteger legalmente el uso del nombre y del símbolo, y evitar que terceros lo utilicen con fines políticos o comerciales sin autorización.

Este registro marca una nueva etapa para el movimiento, que busca formalizar su identidad, fortalecer su presencia pública y abrir la puerta a una posible expansión política en el futuro.

¿Qué sigue para el movimiento?

Aunque no es un partido político, el Movimiento Independiente del Sombrero se perfila, de la mano de Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, como una estructura ciudadana con ambiciones de largo plazo, que podría influir en procesos electorales locales y en la agenda pública de Michoacán.

Su evolución dependerá de su capacidad para mantener apoyo ciudadano, cumplir con la legalidad y transformar el símbolo en propuestas concretas.