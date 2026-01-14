Martha Debayle: Amistades tóxicas, ¿cómo cerrar ciclos sin culpa y empezar mejor el 2026?
Soltar relaciones que ya no suman puede resultar bastante difícil e incomodo, pero también profundamente liberador
Arrancar un nuevo año, no solo implica cambiar metas o rutinas. En "Martha Debayle en W", la coach ontológica, Marisa Gallardo puso sobre la mesa un tema incómodo pero necesario: las amistades que ya no aportan y que, lejos de sumar, drenan.
La coach explicó que muchas relaciones no se vuelven tóxicas de la noche a la mañana. Simplemente dejan de resonar con la persona en la que te has convertido. No porque alguien sea malo, sino porque la versión actual de ambos ya no coincide.
¿Por qué llegan las personas a tu vida?
Según la experta, nadie llega por casualidad. Las personas cumplen funciones como:
- Espejos que revelan inseguridades
- Maestros que enseñan límites
- Compañía en etapas específicas
- Impulso para crecer
- Cierres que enseñan a soltar
Éstas son las señales de que una amistad ya no suma
- Te cuesta ser autentic@ editas para evitar juicios
- Después de verlos te sientes drenad@, no nutrid@
- Sientes tensión antes de ver a esa persona
- Te da alivio si te cancelan
- Hay competencia disfrazada de broma
- Lo tuyo siempre “exagera”, lo de ella siempre “es peor”.
¿Personas tóxicas o dinámicas tóxicas?
Marisa propone cambiar el enfoque. Más que etiquetar personas, es importante reconocer dinámicas donde uno se minimiza, se calla o carga con más de lo que le toca.
¿Cómo cerrar ciclos sin culpa?
No todos los cierres requieren confrontación. A veces basta con:
- Distancia gradual
- Límites claros
- Conversaciones honestas
- Cortes firmes cuando hay daño
Cerrar ciclos no es crueldad. Es responsabilidad emocional. El mensaje es claro: no le debes permanencia a nadie, te debes congruencia a ti.