Martha Debayle: Amistades tóxicas, ¿cómo cerrar ciclos sin culpa y empezar mejor el 2026?

Arrancar un nuevo año, no solo implica cambiar metas o rutinas. En "Martha Debayle en W", la coach ontológica, Marisa Gallardo puso sobre la mesa un tema incómodo pero necesario: las amistades que ya no aportan y que, lejos de sumar, drenan.

La coach explicó que muchas relaciones no se vuelven tóxicas de la noche a la mañana. Simplemente dejan de resonar con la persona en la que te has convertido. No porque alguien sea malo, sino porque la versión actual de ambos ya no coincide.

¿Por qué llegan las personas a tu vida?

Según la experta, nadie llega por casualidad. Las personas cumplen funciones como:

Espejos que revelan inseguridades

Maestros que enseñan límites

Compañía en etapas específicas

Impulso para crecer

Cierres que enseñan a soltar

Éstas son las señales de que una amistad ya no suma

Te cuesta ser autentic@ editas para evitar juicios

Después de verlos te sientes drenad@, no nutrid@

Sientes tensión antes de ver a esa persona

Te da alivio si te cancelan

Hay competencia disfrazada de broma

Lo tuyo siempre “exagera”, lo de ella siempre “es peor”.

¿Personas tóxicas o dinámicas tóxicas?

Marisa propone cambiar el enfoque. Más que etiquetar personas, es importante reconocer dinámicas donde uno se minimiza, se calla o carga con más de lo que le toca.

¿Cómo cerrar ciclos sin culpa?

No todos los cierres requieren confrontación. A veces basta con:

Distancia gradual

Límites claros

Conversaciones honestas

Cortes firmes cuando hay daño

Cerrar ciclos no es crueldad. Es responsabilidad emocional. El mensaje es claro: no le debes permanencia a nadie, te debes congruencia a ti.