Jubilación anticipada a los 55 años: Mujeres podrán pensionarse a los 53 antes que los hombres

Las trabajadoras del Estado llevan la delantera en la jubilación anticipada a los 55 años, ya que bajo el esquema del ISSSTE las mujeres podrán retirarse a los 53 antes que los hombres de forma paulatina.

Si ya te urge el descanso después de tantos años de chamba, checa bien las nuevas reglas porque podrías jubilarte mucho antes de lo que creías. Sabemos que ya tienes ganas de disfrutar tu tiempo libre y soltar la oficina, así que no dejes pasar este cambio que te beneficia directamente por tus años de servicio y entérate de cómo funciona la jubilación anticipada a los 55 años y por qué las mujeres podrán pensionarse a los 53 antes que los hombres.

¿Quiénes pueden jubilarse antes de los 55 años?

Las mujeres son las únicas que podrán jubilarse antes de los 55 años, gracias a una reducción gradual que llegará hasta los 53 años de edad mínima. Para los hombres, el límite inferior será de 55 años. El calendario para las trabajadoras del ISSSTE queda así:

En 2031: Se podrán jubilar con 54 años .

Se podrán jubilar con . En 2034: Se podrán jubilar con 53 años.

Toma en cuenta que, aunque seas mujer, esto solo aplica si estás bajo el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE.

¿Cómo saber si califico para la jubilación anticipada?

Calificas a la jubilación anticipada si cumples con dos requisitos fundamentales; años de servicio y pertenecer al régimen del Décimo Transitorio. No todos los trabajadores del Estado entran en este beneficio; asegúrate de tener:

Un mínimo de 28 años de servicio para mujeres y 30 años para hombres .

y . No debes haber optado por el esquema de cuentas individuales o bonos de pensión en la reforma de 2007.

Si cumples con esto, tu edad de retiro se ajusta automáticamente según las nuevas tablas de jubilación.

¿Cómo me puedo jubilar a los 55 años?

Te puedes jubilar a los 55 años dependiendo de tu género y del año en que cumplas esa edad. Las autoridades han establecido que este beneficio se activa en fechas distintas:

Las mujeres podrán solicitar la jubilación anticipada a los 55 años a partir del año 2028 .

podrán solicitar la a partir del año . Los hombres podrán solicitarla hasta el año 2034, ya que su reducción de edad es más lenta (bajando gradualmente desde los 60 años).

Y no importa si ya tienes la edad; si no has completado los años de servicio requeridos, la pensión no te será autorizada.

¿Quién se puede jubilar con 56 años en 2026?

En este 2026, solo las mujeres se pueden jubilar con 56 años cumplidos. Para los hombres, la edad mínima vigente para este año es de 58 años.

Este ajuste es un beneficio directo del nuevo decreto, ya que para los hombres la edad se “congeló” en 58 años para evitar que subiera a los 59, como estaba previsto originalmente. Si eres mujer y ya tienes los 56, ya puedes revisar tu historial en el ISSSTE.

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