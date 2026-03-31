Mx - Tormenta negra en México: qué es, por qué preocupa y los estados bajo alerta por lluvias intensas / Alx Murray

La alerta por la llamada “tormenta negra” en México fue emitida este martes 31 de marzo por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ante la presencia de condiciones atmosféricas que favorecen lluvias intensas y fenómenos asociados. De acuerdo con los reportes más recientes, el aviso comenzó a activarse desde la última semana de marzo de 2026, cuando se detectó la interacción de sistemas como frentes fríos y entrada de humedad, generando un escenario de inestabilidad en distintas regiones del país.

Según los pronósticos oficiales, este fenómeno podría provocar precipitaciones de hasta 50 a 75 milímetros en periodos de 24 horas, acompañadas de rachas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las autoridades mantienen la vigilancia debido al riesgo de inundaciones, encharcamientos y afectaciones urbanas, mientras el sistema continúa evolucionando y extendiendo sus efectos en varias entidades del territorio nacional.

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¿Qué es la tormenta negra y por qué genera alerta?

Aunque el término “tormenta negra” no es oficial, se utiliza para describir episodios de clima extremo con lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y rachas de viento severas. Este tipo de eventos suele originarse por la combinación de frentes fríos, aire húmedo e inestabilidad atmosférica, lo que detona precipitaciones que pueden superar los 50 a 75 milímetros en poco tiempo, elevando el riesgo de inundaciones, encharcamientos y afectaciones urbanas. Su impacto no es menor: también puede provocar caída de árboles, daños en infraestructura y complicaciones en la movilidad.

Estados afectados y qué se espera del fenómeno

Las alertas por este tipo de tormentas suelen concentrarse en regiones del norte, centro y sureste de México, incluyendo entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La intensidad varía según los sistemas activos en cada momento, pero el patrón es claro: lluvias concentradas en lapsos cortos con efectos potencialmente severos. Ante este escenario, autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones, ya que estos eventos pueden evolucionar rápidamente y generar condiciones de riesgo en zonas urbanas y rurales.