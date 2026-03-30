Superagers: El secreto de los mayores de 80 años para vencer al “Big 3” de las enfermedades

Los Superagers: personas de más de 80 años que han logrado blindarse contra el "Big 3" de la medicina moderna. / Getty Images

Llegar a la octava década de vida es un logro, pero hacerlo con la vitalidad de alguien de 50 es una ciencia. En entrevista con Martha Debayle, el Dr. Iván Martínez-Duncker, especialista en Biología Molecular por el Instituto Pasteur, reveló los pilares de los Superagers: personas de más de 80 años que han logrado blindarse contra el “Big 3” de la medicina moderna: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la demencia.

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La genética no es destino: Epigenética y longevidad

Aunque muchos creen que la clave está en los genes, el Dr. Martínez-Duncker asegura que “la genética es un libro escrito en piedra, pero podemos hacer que nuestras células lo lean de forma diferente”. A través de hábitos específicos, es posible modificar la expresión de nuestros genes para que las células se mantengan sanas y cumplan su función correctamente.

Los 5 pilares para convertirte en un Superager

Para desafiar al tiempo y reducir la inflamación celular (la madre de todas las enfermedades crónicas), estos son los puntos clave identificados por la ciencia:

Masa muscular y balance: No basta con caminar; el entrenamiento de fuerza es vital. El músculo actúa como un órgano endocrino que protege el metabolismo. Además, trabajar el equilibrio previene caídas que suelen ser fatales a edades avanzadas. El número mágico del sueño: El especialista señala que 7 horas de sueño es el punto óptimo. Dormir de más puede ser un indicador de fatiga crónica o depresión, mientras que dormir menos impide la regeneración profunda necesaria para limpiar toxinas del cerebro. Dieta antiinflamatoria: Una mala alimentación es el combustible de la demencia y el cáncer. Mantener niveles bajos de inflamación sistémica a través de lo que comemos es el seguro de vida más efectivo. Relaciones sociales: La longevidad es un deporte de equipo. La capacidad de socializar y mantener vínculos afectivos sólidos está directamente ligada a la salud mental. Evitar una vida ermitaña mantiene al cerebro estimulado y resiliente. Salud Mental: Mantener una estructura emocional adecuada permite que el cuerpo no viva en un estado de estrés constante, lo cual acelera el envejecimiento celular.

Vivir más años es una posibilidad real, pero el verdadero reto es vivirlos con calidad. Si logras equilibrar estos cinco pilares, estarás en el camino para unirte al exclusivo grupo de los Superagers.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. por W Radio.